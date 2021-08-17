عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أسامة الأزهري يشارك في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة الأزهر فرع أسيوط.. ويؤكد: شرّٓقت وغرّٓبت في مختلف دول العالم فما رأيت أعظم من شباب مصر

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

أسامة الأزهري: جامعة أسيوط قدمت للوطن شبابا أوفياء وعقولا عبقرية 

نائب رئيس جامعة أسيوط: كلمة الدكتور أسامة الأزهري ستبقى خالدة للأجيال

زار الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف جامعة الأزهر فرع أسيوط، واستهلها بزيارة كلية أصول الدين وهو أحد أبناء كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وكان في استقبال الدكتور أسامة الأزهري عميد الكلية الدكتور مرسي محمد حسن، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وساد الزيارة أجواء من الود والعرفان والترحاب من جانب أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين أعربوا عن مشاعر الامتنان والتقدير لهذه الزيارة الكريمة.

 

وكانت المحطة الثانية للأزهري زيارة  فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وكان ذلك بحضور الدكتور مرسي محمد حسن عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط وأعضاء المكتب الفني لمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي. 

 

وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن أهم إنجازات الفرع وما تم خلال الفترة الماضية فى فرع الجامعة ، وثمن الأزهري جهود الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة التي يقوم بها في الجامعة من مشروعات مختلفة والثقة التي يحظى بها من قيادات الجامعة وفضيلة الإمام الاكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي" كتاب الله" خير هدية للدكتور أسامة الأزهري فى ختام الزيارة.

 

وكانت المحطة الثالثة في كلية العلوم حيث كان في استقباله عميد الكلية د. علاء جاد الكريم محمود عثمان، ووكيل الكلية د. أبو بكر عبد الهادي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقد زار الأزهري المتحف التعليمي لعلوم الأزهر، الذي يشرف عليه د. الدوشي عبد الكريم أحمد وهو متحف فريد من نوعه في جنوب مصر حيث يحتوي على عينات جمعت من بيئات مصر الطبيعية المختلفة، وقد تفقد الأزهري معالم المتحف والتي منها: بانوراما علوم البحار والتي تحتوي على الكائنات البحرية النادرة، وغرفة المصايد البحرية والتي تحتوي على المراكب البحرية النادرة. 

 

ثم توجه الأزهري بعدها لزيارة جامعة أسيوط التي استضافته في المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي MOICوتناول النموذج محاكاة افتراضية لأحد مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الشيخ جراح، والاعتداءات الصهيونية المستمرة على الشعب الفلسطيني.

 

وقال الدكتور أسامة الأزهري خلال كلمته التي ألقاها تعقيبا على نموذج المحاكاة وابداع الشباب فيه : إنني أفتخر بهذا العمل المشرف وأنا أشاهد شبابًا أشهد لهم بالبحث المبدع والتفكير المتألق والتدريب الرفيع، ممن أنجبتهم جامعة أسيوط التي قدمت للوطن شبابا أوفياء وعقولا عبقرية نطمئن على مستقبل الوطن بوجودهم .

 

وأضاف الأزهري: ما رأيته اليوم من جهد إنما وراءه شهور متواصلة من شباب طموح يملك العبقرية التي غذتها جامعة أسيوط، لأني رأيت الإتقان والمحاكاة العميقة ليس فقط على مستوى الملبس والشكل، بل على مستوى مطابقة الكلام لكل دولة وموقفها من العدو الصهيوني، حيث درس الشباب كل نموذج محاكاة لكل دولة على حدة، وعبرت النماذج تعبيرًا دقيقًا عن مواقف الدول وسياساتها ومفردات ومرتكزات ذلك، ونجح أبناء جامعة أسيوط في التنقل البارع والقدرة على التحول بين الواقعي والافتراضي.

 

وخاطب القائمين على التجربة من الشباب قائًلا: كنتم أمناء في نقل الواقع لمواقف الدول والهيئات الدولية بصورة أمينة، لم تختلط فيها العواطف بالانتماءات والانطباعات الشخصية، وكانت انفعالاتكم دقيقة تشهد لكم بمستوى متقدم في فنون الإلقاء وإدارة المواقف 

 

ووجه نصيحة للشباب قائلا: الأعظم من الإبداع والعلم هو نكران الذات، وقد شرّٓقت وغرّٓبت ولكني ما رأيت شبابًا أعظم إبداعًا من شباب مصر.

 

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة إن كلمة الدكتور أسامة الأزهري بثت الأمل في النفوس، وتستحق أن تكون منقوشة على الجدران لتحفظها الأجيال، وأعرب عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر وعلمائه الأجلاء.

 

حضر المؤتمر الدكتور رفعت محمد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط، والدكتور مرسي حسن عميد كلية أصول الدين بأسيوط، ولفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب.

 

أقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور طارق جمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبد السلام نوير المشرف العام على المحاكاة وعميد كلية التجارة والدكتور الحسن خيري المشرف الأكاديمي.

أسامة الأزهري نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ع عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة اسيوط

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق دائري المريوطية.. صور

بعد فضيحة الأمير البريطاني أندرو.. تغيرات محتملة في الألقاب الملكية

أحمد العوضي يستعد للحاق بـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا.. تفاصيل "خاص"

تحفة أسوس القادمة.. مفاجآت جديدة في هواتف ROG Phone 5s

هل يجوز لمن استيقظ قبل الظهر أن ينوي صيام عاشوراء؟ الإفتاء توضح

فولكس فاجن تزيل الستار عن أيقونتها الجديدة TAIGO 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ