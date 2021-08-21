هجوم عنصري.. شاهد.. يهودي يتعرض للكمة مدوية في شوارع لندن

كشفت لقطات صادمة لرجل يهودي يتعرض للكم في وجهه من قبل أحد المارة في "هجوم عنصري" تركه فاقدًا للوعي.

تظهر اللقطات الضحية البالغة من العمر 64 عامًا وهو يطرح أرضًا أثناء سيرها في وضح النهار في شارع في ستامفورد هيل ، لندن ، في الساعة 8:30 مساءً يوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يزعم أن مقطع فيديو منفصل تم التقاطه في نفس اليوم، يظهر طفلًا يهوديًا يتعرض "لللكم الوحشي" في وجهه .

يبدو أن المهاجم المجهول كان يرتدي ملابس بيضاء ، يرتدي غطاء رأس ومعطفًا بنيًا مخضرًا في كلا المقطعين ، حيث يتم التحقيق فيهما من قبل الشرطة.

وزعمت جماعة شومريم لمراقبة الجوار أن المحققين يربطون بين "سلسلة من الهجمات المروعة غير المبررة" في المنطقة مساء الأربعاء. ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المتسبب في تلك الهجمات.