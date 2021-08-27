اليوم .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتفتح أبواب الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً بينما يبدأ الحفل في الثامنة مساءً.

وجاءات فئات التذاكر كالتالي:

Silver = 600 EGP -

Gold “Wing” = 800 EGP -

Gold = 960 EGP -

Diamond “Wing” = 1,200 EGP -

Diamond = 1,600 EGP -

VIP = 2,000 EGP -

وكان من المقرر إحياء الحفل يوم 30 يوليو الماضي ولكن أعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل مقتضب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس".

بينما تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد إحياء حفلها الغنائي في جدة ضمن حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

وقدمت أنغام، العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها “بتوصفني بتكسفني”، و"حالة خاصة جداً"، و"ولا دبلت"، و"انا بعته كتير"، وغيرها من الأغاني المميزة.

وكانت الفنانة أنغام قد وصلت لمطار جدة لاحياء حفلها الجماهيري بالمشاركة مع الفنان محمد الشرنوبي و الفنان تامر عاشور و نشرت الشركة المنظمة فيديو للفنانة انغام فور وصلها و هي تعبر عن سعادتها بعودة الحفلات في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الفنانة أنغام قد طرحت ديو جديد مع الفنان وائل كفوري بعنوان برضو بتوحشني من كلمات تركي ال الشيخ و الحان عمرو مصطفى.