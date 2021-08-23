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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أنغام تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

صدى البلد

نشر الفنانة أنغام صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستحرام". 

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

قمر -  مشاء الله - منورة 

 

تمكنت الفنانة أنغام من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة “ نفضل نرقص”.

 

وحققت أغنية نفضل نرقص للفنانة أنغام ما يزيد على 390 ألف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط.


وكانت طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ونفضل نرقص" ، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب” ، ليلة أمس.

الفنانة انغام

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