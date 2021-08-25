سبب اعتذار أنغام عن بطولة فيلم «عن العشق والهوى» | فيديو

كشفت الفنانة منى زكي مفاجأة تُعلن لأول مرة عن فيلمها "عن العشق والهوى" الذي قامت ببطولته مع عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا ومنى شلبي وبشرى.

وقالت منى زكي في لقائها ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، إن دورها في عن العشق والهوى كان مقررًا أن تؤدي بطولته الفنانة أنغام لكنها في ذلك الوقت كانت حاملاً ولم تستطع استكمال العمل.

وأوضحت منى زكي أنها كانت ستقوم بدور منة شلبي، والأخيرة كانت مُتعاقدة على الدور الذي قدّمته بشرى، مشيرة إلى أنها تعلمت البيانو من أجل عن العشق والهوى لكنها فشلت في تعلم الغناء الاحترافي.

بداية مشوار منى زكي

وقالت الفنانة منى زكي، إنها بدأت المسرحيات مع الفنان محمد صبحي، "بالعربي الفصيح" موضحة أن المسرحيات فى البداية لم تكن تسجل.

وأضافت الفنانة منى زكي أن أول عمل فنى قامت به فى المدرسة تعرضت للإحراج، و الجميع ضحك عليها، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بدور ثانوي.

ولفت منى زكي إلى أن والدتها كانت تتوقع أن حبها للتمثيل لعب، وليس اهتمام و عمل تتطلع له في المستقبل.

وكشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت: " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص".

وأضافت الفنانة منى زكي أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية"، لافتة إلى أنها عادت للمنزل وقامت بحفظ جزء من إحدى مشاهد شيريهان.

وأشارت إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.

وقالت إن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.

دراسة منى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها خريجة كلية الإعلام، وإن والدتها هي من وقفت بجانبها في دخول مجال الفن، لكن والدها لم يكن مهتما بالأعمال الفنية التى كانت تقوم بها، لافتة إلى أنه كان يعتقد أن الفن شيء مؤقت، وليس أساسيا بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن والدها أرسلها بمفردها إلى أمريكا؛ من أجل استكمال الدراسة والابتعاد عن الفن، لكنها قررت العودة وفي طريقها لمصر قدمت في معهد فنون مسرحية، دون علم أسرتها، ونجحت، وبعد علم والدها؛ وجه لها كلمات "تهزيق".