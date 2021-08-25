منى زكي: والدي حاول منعي من التمثيل وأجهز لحفل زفاف في ذكرى زواجي العشرين

تحدثت الفنانة منى زكي عن تفاصيل مشوارها الفني والتمثيلي بداية من صغرها وتجاربها على مسرح المدرسة مرورا بمشاركتها في فرقة الفنان محمد صبحي وأعمالها السينمائية، وذلك في الجزء الثاني من لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في بداية الموسم الجديد من برنامج صاحبة السعادة.

بداية مشوار منى زكي

وقالت الفنانة منى زكي، إنها بدأت المسرحيات مع الفنان محمد صبحي، "بالعربي الفصيح" موضحة أن المسرحيات فى البداية لم تكن تسجل.

وأضافت الفنانة منى زكي أن أول عمل فنى قامت به فى المدرسة تعرضت للإحراج، و الجميع ضحك عليها، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بدور ثانوي.

ولفت منى زكي إلى أن والدتها كانت تتوقع أن حبها للتمثيل لعب، وليس اهتمام و عمل تتطلع له في المستقبل.

وكشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت: " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص".

وأضافت الفنانة منى زكي أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية"، لافتة إلى أنها عادت للمنزل وقامت بحفظ جزء من إحدى مشاهد شيريهان.

وأشارت إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.

وقالت إن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.

دراسة منى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها خريجة كلية الإعلام، وإن والدتها هي من وقفت بجانبها في دخول مجال الفن، لكن والدها لم يكن مهتما بالأعمال الفنية التى كانت تقوم بها، لافتة إلى أنه كان يعتقد أن الفن شيء مؤقت، وليس أساسيا بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن والدها أرسلها بمفردها إلى أمريكا؛ من أجل استكمال الدراسة والابتعاد عن الفن، لكنها قررت العودة وفي طريقها لمصر قدمت في معهد فنون مسرحية، دون علم أسرتها، ونجحت، وبعد علم والدها؛ وجه لها كلمات "تهزيق".

منى زكي في أيام السادات

قالت الفنانة منى زكي، إن الفنان الراحل أحمد زكى كان يجسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطريقة مميزة، وظهر ذلك فى الفيلم، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بالعمل معه.

وأضافت الفنانة منى زكي، أن الراحل أحمد زكى فى أثناء التجهيز لـ عمل دور الرئيس الراحل أنور السادات،ذهب لمنزل السادات.

ولفتت إلى أن السيدة الراجلة جيهان السادات عندما نظرت له وكان يتحدث بطريقة الرئيس الراحل تفاجأت بالموهبة وقالت : " ده أنور".

صداقة منى زكي وأحمد السقا

وقالت الفنانة منى زكي، إن الفنان أحمد السقا من الشخصيات الشجاعة و الطيبة، وأكدت أن صدأقتها بالسقا كانت قبل الزواج من الفنان أحمد حلمي، و أنها قدمت أفلام كثيرة معه.

وأضافت الفنانة منى زكي، أن أحمد السقا فى الغربة يقف بجوار الجميع، وتحدثت عن موقف حدث لهم فى أثناء تصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وقالت: " الكيريدت بتاع الفنان الراحل حسن حسنى اتسرق، وكان كل شويه يقول لـ السقا اتصرف".

ولفت إلى أن أحمد السقا كان يحاول بذل أقصى جهد، ولكن الجميع كان فى غربة، وأكدت أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

حفل زفاف جديد لمنى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها قامت بتقطيع صور زفافها، من الفنان أحمد حلمى مؤكدة: "الصور كانت صعبة وغريبة، ولكن متواجدة على الإنترنت".

وأضافت الفنانة منى زكي، أنها اتفقت مع زوجها الفنان أحمد حلمى بعمل حفل يشبه حفل الزفاف بعد مرور 20 عامًا على الزواج.

وأشارت إلى أنها تحب عمل هذا الأمر، بعد أن اقتربت من إتمام 20 عامًا زواجاً.

وقامت الإعلامية إسعاد يونس بعرض مجموعة من صور زفاف الفنانة منى زكى وأحمد حلمى، التي قامت بـتقطيعها.

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها تعتبر الوحيدة من جيلها التى استمرت لهذه السنوات، وقامت إسعاد يونس بالإمساك بالخشب، وقالت: "صلي على النبي".

وكشفت منى زكي أن راتبها من فيلم سهر الليالى تسبب فى الانتهاء من تجهيزات الزواج، من الفنان أحمد حلمي. ولفتت إلى أن الفنانة إسعاد يونس كان لها دور كبير فى هذا العمل.