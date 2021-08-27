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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصرية ميار شريف تودع تصفيات أمريكا المفتوحة للتنس

ميار شريف
ميار شريف

ودعت البطلة المصرية ميار شريف تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، من الدور الثالث.


جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية اليوم /الجمعة/ أمام اللاعبة البريطانية ايما رادوكانو المصنفة رقم 150 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و4-6، وذلك بمباراة الدور الثالث بالتصفيات.


وكانت البطلة المصرية صعدت لهذا الدور بالتصفيات بعد فوزها - أمس - على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثاني بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو أول أمس الأربعاء، بالدور الأول بالتصفيات.


وحقتت البطلة المصرية - مؤخرا - إنجازا جديدا باحتلالها المركز 95 عالميا؛ لتصبح أول مصرية تدخل نادي المائة الكبار في عالم التنس لأول مرة فى التاريخ.


وكانت ميار تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد.


وصعدت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.

ميار شريف روني البيلاروسية يوليا هاتوك بطولة أمريكا المفتوحة

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