المصرية ميار شريف تودع تصفيات أمريكا المفتوحة للتنس

ودعت البطلة المصرية ميار شريف تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، من الدور الثالث.
جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية اليوم /الجمعة/ أمام اللاعبة البريطانية ايما رادوكانو المصنفة رقم 150 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و4-6، وذلك بمباراة الدور الثالث بالتصفيات.
وكانت البطلة المصرية صعدت لهذا الدور بالتصفيات بعد فوزها - أمس - على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثاني بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو أول أمس الأربعاء، بالدور الأول بالتصفيات.
وحقتت البطلة المصرية - مؤخرا - إنجازا جديدا باحتلالها المركز 95 عالميا؛ لتصبح أول مصرية تدخل نادي المائة الكبار في عالم التنس لأول مرة فى التاريخ.
وكانت ميار تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد.
وصعدت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.