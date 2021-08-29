حبس عصابة سرقة التكاتك بالإكراه فى مصر القديمة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من سائق كرهاً عنه تحت تهديد السلاح بمنطقة مصر القديمة.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من سائق كرهاً عنه تحت تهديد السلاح.

ففى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد سلاح نارى "فرد خرطوش".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بارتكابهم واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة "أرشدوا عنها" بدائرة القسم "مُبلغ بسرقتها".

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليها، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.