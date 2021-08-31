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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية: حياة كريمة ستغير شكل الحياة بالريف المصري

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  أن أعمال التطويرالجارية بقرى مركز الحسينية  والبالغ عددها 41 قرية و740 تابع ضمن مبادرة حياه كريمة تسير على قدم وساق وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة الجيش الثاني وذلك لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل.

 

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون بين جميع الجهات المعنية ، مؤكداً على تنفيذ ماجاء بالكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء ( هيئة مستشاري مجلس الوزراء) بعدم تحصيل إي مبالغ مالية تحت مسمى رسوم إدارية أو مايماثلها من الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة بإعتبارها من المشروعات القومية ذات النفع العام.

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أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

 

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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