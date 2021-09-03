الحل الأمثل للقضاء على البقع الداكنة وتصبغات البشرة| تفاصيل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن سر نجاح "كريم بينكي" هو احتوائه على مكونات طبيعية 100%، مؤكدة أنه يستهدف توحيد لون البشرة، وهي الظاهرة التي تنتشر بشكل واسع في فصل الصيف.



وأوضحت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم "بينكي" يساهم في القضاء على البقع الداكنة، من خلال بعض المكونات الطبيعية داخل الكريم، ومنها مستخلص التوت البري والعرقسوس.

وتابعت دينا أبو السعود أن النضارة هي السر الأول في جمال البشرة، وليس لونها كما يظن البعض، مضيفة: "في بنات في العشرينات وشها شاحب جدا من غير مكياج".



وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي أثبت جدارته فى التقشير بدون أي أعراض جانبية، حيث أن التقشير الكيميائي يعطي نتيجة ولكن يجب عدم القيام به كثيراً.

وأضافت أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة السالسين داخل مكون طبيعي، حيث أنها تزيل الخلايا الميتة وتنظيف المسام.



