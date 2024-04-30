كسر حاجز الـ 2000 جنيه.. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرون يتابعون كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار حيث تخطي عيار 14 ال 2000 جنيه ليسجل 2067 للجرام.



كما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وسجلت أسعار الذهب اليوم بيع في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها.

- وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3100 جنيه.

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2657 جنيها.

- بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء شراء





- وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها.

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2640 جنيها.

- استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلى المستوى العالمي انخفضت أسعار الذهب، مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

كما انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأونصة.



وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي اليوم 30 أبريل وأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 954.94 دولار للأونصة.