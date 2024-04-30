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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمطار رعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في تقريرها اليومي ليوم الثلاثاء، الموافق 30 أبريل 2024، أن يكون الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار في معظم مناطق البلاد.

درجات الحرارة اليوم السبت 27-4-2024 في مصر - جريدة المال
حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

وفي بيان رسمي نشرته الأرصاد على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشارت إلى أن الحرارة ستكون شديدة في جنوب الصعيد، بينما ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال البلاد، وستكون معتدلة في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس والحرارة في القاهرة تسجل 30 درجة

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 30 أبريل 2024، والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرةً إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024، على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى:  30    17
  • الوجه البحري ومدن القناة:  29   16
  • الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية:  24   16
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:  24   17
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:  33   23
  • شمال الصعيد:  31    16
  • جنوب الصعيد:  36   22
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أمطار ورياح رغم ارتفاع في درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء مع نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، وفيما يلي الظواهر الجوية المتوقعة:

  • من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س)
  • أما الوجه البحرى ومدن القناة فتشهد شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س)
  • الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية تشهد شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س)
  • السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30) كم/س).
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ورياح نشطة أحياناً (30) كم/س).
  • شمال الصعيد يشهد رياحا نشطة أحيانًا (32 كم/س).
  • جنوب الصعيد يشهد رياحا نشطة أحياناً (30 كم/س).
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