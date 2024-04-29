الطقس الحار يزيد معاناة النازحين بقطاع غزة.. فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن معاناة النازحين في قطاع غزة وتعرض القطاع إلى موجة طقس حارة.

وأوضح التقرير أن النازحين لا يملكون ما يواجهون به تقلبات الطقس، والموجة الحارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في غزة ووصلت لـ 38 درجة مئوية .

وتابع التقرير أن مادة النايلون التي تدخل في تكوين خيم النازحين أدت إلى حبس الحرارة بداخلها وحولت الجلوس داخلها إلى جحيم".

وفي سياق متصل، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية القضية المركزية لأمتنا العربية تمر بظروف مصيرية، وذلك في إطار مواجهة الحرب الاسرائيلية التدميرية على قطاع غزة وفلسطين، وللتصدي لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة على امتداد سبعة أشهر بكل ضراوة ووحشية.

وأضاف أبو الغيط أنه مع مضي أكثر من مائتي يوم على حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير بقطاع غزة، ماتزال الوحشية والهمجية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها مستهدفة مختلف مناحي الحياة، توقع أكثر من مائة وعشرين ألف بين شهيد وجريح ومفقود، وما يزال آلاف الضحايا تحت الركام، الذي تؤكد التقارير الأممية أنه بلغ حوالي 37 مليون طن، أي أن نحو 300 كيلو جرام من الركام في المتر المربع، حيث ستستغرق ازالتها 14 عامًا.