تهديد إرهابي كبير.. الداخلية الفرنسية تكثف إجراءات تأمين الكنائس قبل أعياد المسيحيين

وجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمرا بتعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود (9 مايو) والعنصرة (19 مايو)، مشيرا إلى "المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال دارمانان في برقية إن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب الحفاظ على يقظة كبيرة أمام أماكن العبادة المسيحية".

وأضاف أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.



ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية «فيجيبيرات» (Vigipirate) إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم داعش.