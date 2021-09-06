1.11 مليار جنيه مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية

كشفت القوائم المالية المعدلة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي 2020-2021، تراجع أرباحها بنسبة 31.2 %.



وذكرت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها حققت أرباحاً بلغت 116.99 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وارتفعت مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



