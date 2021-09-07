بعد تكليف الرئيس .. مدير مستشفيات جامعة عين شمس: نرتب لاستقبال "كريم" وفقا لأعلى مستوى

أكد الدكتور على الانور، المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس، أنه منذ إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات بعمل اللازم لحالة الشاب كريم الذي فقد وعيه بسبب ضربة شمس ويتلقى العلاج فى الإمارات، يتم ترتيب استقبال الحالة على أعلى مستوى خاصة وأن الحالة تحتاج استعداد كبير من حيث الأطباء والمكان الذي سيقيم فيه.

وأضاف على الأنور، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن جميع المستلزمات لعلاج حالة كريم متوفرة فى مستشفى عين شمس التخصصي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصال من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم لمتابعة استعدادات استقبال كريم، ثم اتصال من الطبيب المعالج له في الإمارات.

وكشف المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس،، عن تفاصيل حالة كريم والمطلوب لها قائلا: "تعرض لضربة شمس وتعرض بعدها لفقدان الوعي والعلاج فى الوقت الحالى هو المحافظة على التغذية والتنفس وحمايته من أي عدوى أو قرح فراش، وقد تحدث معجزة ويرجع تاني طبيعي، ولن نفقد الامل فى علاجه ولكن هو محتاج رعاية شديدة عشان حينما يعود يكون فى حالة جيدة".

وقال المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس: "الخدمة والرعاية الطبية فى مصر تقدمت بشكل كبيرة ومفيش حاجة مش عندنا والطبيب اللى كلمني من الإمارات طبيب مصري وكل الامكانات متاحة ومتوفرة ومفيش حاجة ناقصة عندنا ووصلنا فى مجال الرعاية الطبية لتقدم كبير".