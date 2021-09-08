غلق 60 مركزًا شهريا|نقابة العلاج الطبيعي تعلن عن دورها في رصد المدعين

قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي ، إن مصطلح "سمكري البني آدمين " من ضمن المصطلحات التي وردت علينا حديثا بسبب نسبة الجهل المتواجدة لدي الشعب ، مؤكدا أن المشاهير وقع عليهم خطا في إعطاء مثل هؤلاء الأحقية بأن يلقب بدكتور .



واضاف سامي سعد خلال لقائه في برنامج "رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، قمت بعمل لجنة من شباب النقابة لمتابعة الأداء الطبي علي مستوي 27 محافظة ، مؤكدا أن هذه المتابعات كان يسفر عنها شهريا غلق 50 أو 60 مركزا من المدعين وغير المؤهلين لانهم دخلاء علي المهنة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة مروج نديم أخصائي العلاج الطبيعي ، أن العلاج الطبيعي يستخدم العديد من الوسائل لعلاج مشكلة ما في الجسم بناء علي علم ، لافتة أن "سمكري البني ادمين " قام بالنصب علي ضحاياه بالشعور اللحظي بالراحة وهذا شعور مزيف.