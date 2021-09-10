حريق في كرم نخيل مجاور لمنطقة سكنية في بني سويف

الحماية المدنية تسيطر

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديريةأمن بني سويف، منذ قليل، حريقا، شب في عدد من النخيل المجاور لمنطقة سكنية بمدينة ناصر، دون حدوث إصابات او خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من النخيل المجاور لكتلة سكنية بمدينة ناصر، والذي وجه بسرعة توجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده للكتلة السكنية المجاورة، مع إخطار مرفق الإسعاف للإنتقال إلى المكان حال حدوث اي إصابات.



3 سيارات إطفاء تتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للكتلة السكنية المجاورة

وأنتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، دون حدوث اي اصابات او خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية لمباحث مركز شرطة ناصر برئاسة الرائد محمد قاسم، أن حريقا شب في عدد من النخيل بإحدى المناطق المجاورة للكتلة السكنية بمدينة ناصر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.

كما تبين تطاير عدد من شرارات النيران على منزل مجاور للنخيل دون حدوث اضرار جسيمة وجرى إخمادها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحريق.

وانتقل المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى مكان الحريق، حيث وجه بإزالة قرابة 15 شجرة نخيل اشتعلت بها النيران، نظرا لكثافتها وتواجدها قرب منطقة سكنية.

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