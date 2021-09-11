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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. رجلان عاريان في شوارع لندن نهارًا.. ومهنة تقاوم الاندثار

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.  

الملكة اليزابيث تشكر طفلة من متلازمة داون.. ما القصة؟

أرسلت الملكة إليزابيث رسالة شكر خاصة إلى طفلة بولندية مصابة بمتلازمة داون بعد أن أرسلت إليها إحدى لوحاتها.

مهنة تقاوم الاندثار..المنجد بين الماضي والمستقبل.. صور

تندرج مهنة المنجد تحت بند المهن القديمة فى مصر، و كانت لها أهمية كبري فى حياة المرأة العربية، بدءاً من طقوسها التي تقام عند تنجيد فرش المنزل، إلى تجديد الكثير من أساس المنزل و تحويله إلى قيمته الأولي بسبب هذه المهنة البسيطة.

هجوم مميت.. فيلة تنهي حياة رجل مسن ذهب لإطعامها.. صور

أظهرت لقطات فيديو مروعة لحظات قتل فيلة لرجل مسن أثناء ذهابه لتقديم الطعام لها عند رؤيتها مربوطة  في باك تشونج بتايلاند. 
 

موقف صادم.. رصد رجلين عاريين في أحد شوارع لندن نهارًا


ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلان يسيران في أحد شوارع لندان وهما عراة في وضح النهار من أجل مطاردة راكب دراجة.

تمت باحتراف.. جريمة قتل مروعة في أحد شوارع نيويورك

شهدت شوارع مدينة نيويورك جريمة قتل مروعة تمت بطريقة محكمة من خلال مجرم محترف مع سبق الإصرار والترصد.

نشرة المنوعات.. مؤشرات الانتحار عند المراهقين والشباب.. وطبيب يجبر ممرضا على السجود لـ كلبه

نشرة المنوعات.. حقيقة وفاة شاب داخل جيم بـ سكتة قلبية.. وبيع خروف بـ 3 ملايين جنيه

موقع “صدى البلد” طفلة من متلازمة داون المنجد جريمة قتل الملكة إليزابيث فيله

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