مترو الأنفاق: انقطاع الشبكة الكهربائية سبب تعطل الخط الأول

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق إنه حدث انقطاع في الشبكة الكهربائية في الثامنة والنصف صباحا في محطة السيدة زينب وتوقفت 5 محطات.

وأوضح عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الخط الأول لمترو الأنفاق يعمل منذ 34 عاما ويتم تطويره الآن، وما حدث هو عطل فني وارد حدوثه".



وأردف:" العطل الفني حدث في الشبكة الكهربائية للمترو، مضيفا:" حاولنا حل أزمة تعطل المترو من خلال الدفع بأتوبيسات هيئة النقل العام لمواجهة الزحام".

وأضاف:" نجحنا في حل المشكلة سريعا وعادت حركة المترو في التاسعة صباحا وتم الدفع بالعديد من العربات لتقليل الزحام، مردفا:" سمحنا بإعادة التذاكر لبعض الركاب لتقليل التكدس".

وأشار إلي أن زمن التقاطر في الخط الأول 4 دقائق في غير وقت الذروة وفي وقت الذروة 3 دقائق.



وتابع أن عدد الركاب في النصف ساعة يصل إلى 250 ألف راكب وفي اليوم 2 ونصف مليون راكب في وقت الذروة بالخطين الأول والثاني.