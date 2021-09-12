التضامن: حل الجمعيات الأهلية بعد11 يناير المقبل في هذه الحالة.. فيديو

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إنه سيتم حل الجمعيات الأهلية بعد 11 يناير المقبل حال عدم توفيق أوضاعها.

وأضاف "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنه يحق لهذه الجمعيات العمل حتى يناير 2022، والحق في توفيق الأوضاع حتى ذلك الحين، متابعا: "بانتهاء المدة المحددة سيكون أمام الجمعية إما أن تعقد جمعية عمومية وتقوم بحلها اختياريا أو يتم حلها بالقضاء".

وأشار: "القانون أعطى كافة الجمعيات الأهليات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها.. ومن لا يوفق الأوضاع خلال هذه المهلة يكون ليس لديه رغبة في الاستمرار".

وأوضح أن قانون تنظيم العمل الأهلى أعطى امتيازات وحرية كبيرة للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى تحرير العمل الأهلي من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا لم يحدث فى أى دولة من دول العالم.