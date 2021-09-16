بصورة خلفية.. هاني سلامة يكشف عن استضافته مع صاحبة السعادة

شارك الفنان هاني سلامة صورة تشويقية لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها مع الفنانة اسعاد يونس من استديو برنامجها "صاحبة السعادة".

وعلق عليها: “يا تري مين” ليتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، معبرين عن سعادتهم باللقاء وانتظارهم للحلقة التي ستكون يوم الأثنين المقبل على قناة DMC.

يذكر ان شارك الفنان هاني سلامة، جمهوره ومحبيه، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب متابعيه.



وظهر هاني سلامة مرتديا شورت وتيشيرت أبيض مع نظارة شمس أنيقة، خلال قضاء أجازته الصيفية في إحدي المدن الساحلية، نالت اعجاب متابعيه.

وشارك هاني سلامة مؤخرا في مسلسل "بين السما والأرض"، مع كل من غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش.



"بين السما والأض" سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.