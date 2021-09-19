محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

نشرت الاعلامية منى الشاذلى مقطع فيديو مع الفنان محمد هنيدى لتشوق جمهورها بقرب عرض الحلقة التى تم تسجيلها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر محمد هنيدى خلال الفيديو وهو يرقص مع الجمهور على اغنية فيلمه الاخير “الانس والنمس” والتى تحمل اسم “هابا”.

ويتحدث محمد هنيدى عن كواليس تنفيذه لهذا العمل وتفاصيل عمله الجديد “الجواهرجى” والذى تشاركه البطولة فيه منى زكى كما يكشف عن حقيقة اعتزال التمثيل.

لوك محمد هنيدى

نشر محمد هنيدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

و علق محمد هنيدي علي الصورة قائلا: "اللوك الجديد وجاري البحث عن اسم فني جديد …انتظروا اول فيديو من البروفات وشكرا لأحمد شيبه وعمر كمال ع النصايح والدعم".

يذكر أن فاجأ الفنان محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، بتغريدة قال فيها إنه سوف يعتزل التمثيل ويتجه للغناء في الأفراح الشعبي.

وكتب محمد هنيدي في تغريدته على تويتر: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي»، وتبعها برد آخر قائلًا: «اي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الافراح بدءا من نهاية شهر ايلول»، وتابع: «وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

ولم يوضح محمد هنيدي مدى جدية قراره من عدمه للجمهور، ولكن تبين من خلال الردين السابقين أنه كتب الكلام لمداعبة جمهوره كعادته.

فاندام وهنيدى

يحرص الفنان محمد هنيدي عبر حساباته على السوشيال ميديا مؤخرا، على نشر بعض التحديات مع نجوم عالميين في محاولة لجذب الانتباه والتعليق على العديد من الأحداث الفنية والرياضية في العالم.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، وجه محمد هنيدي حديثه للممثل والمصارع العالمي جان كلود فاندام، وتحداه ليصارعه في مباراة بدون قوانين في قفص "هيل أن زا سيل" أو الجحيم كما يطلق عليه في المصارعة تحت سفح الأهرامات بشرط واحد أن يكون النجم البلجيكي مكبل اليدين.

وأعلن محمد هنيدي، أن فاندام قبل التحدي وبالفعل علق حساب موثق باسم جان كلود فاندام على هذا المنشور بتعليق استفزازي لنجم الكوميديا المصري، قائلا: "أنت لا تستسلم أبدا.. أليس كذلك".