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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قافلة ثقافية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية صول بالجيزة

صدى البلد

في إطار المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والتي تشارك بها وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظمت ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، قافلة ثقافية بقرية صول بمركز أطفيح.

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تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة، حيث قدمت فرقة بني سويف للموسيقى العربية ضمن عروض المسرح المتنقل مجموعة متنوعة من أغاني الموسيقي العربية، بجانب فقرات لإكتشاف مواهب من الأطفال والشباب في مجال الغناء وإلقاء الشعر من مواهب مكتبة صول الثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من ورش الفنون التشكيلية لتعليم رسم البورتريه بالفحم وألوان الجواش  نفذها الفنان عبد الفتاح أحمد، إلى جانب معرضا للفنون التشكيلية، بحضور الفنان جلال عثمان رئيس الإقليم، ومدير عام ثقافة الجيزة، ومحمود مدينة رئيس مجلس ومدينة أطفيح وعمدة قرية صول.

حياة كريمة قافلة ثقافية مبادرة حياة كريمة إنجازات حياة كريمة

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