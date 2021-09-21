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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي وطلائع الجيش المتوقع في نهائي كأس السوبر المصري

الاهلي - طلائع الجيش
الاهلي - طلائع الجيش

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسه طلائع الجيش .

موعد مباراة كأس السوبر المصري

وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي ومنافسة طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري للعام الماضي، فيما يدخل طلائع الجيش، المباراة، باعتباره وصيف بطولة كأس مصر بعد هزيمته في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع : 

حراسة المرمى : محمد الشناوي
الدفاع : أكرم توفيق - أيمن أشرف - بدر بانون  - علي معلول 
الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أفشة - ميكسيكوني - حسين الشحات
الهجوم : محمد شريف

تشكيل طلائع الجيش المتوقع : 

حراسة المرمى : محمد بسام
الدفاع : على الفيل - خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف
الوسط : مهند لاشين - مصطفى الزناري - عمرو السيسي
الهجوم : أحمد سمير - كريم الطيب - ميدو جابر

الأهلى طلائع الجيش الجيش كأس السوبر السوبر

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