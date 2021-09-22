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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإذاعى جمال حماد: الشخصية الأولى وراء تكوينى الإعلامى كان فاروق شوشة

الإذاعى جمال حماد
الإذاعى جمال حماد

قال الإذاعى جمال حماد، إن الشخصية الأولى وراء تكوينه الإعلامى هو الإعلامى فاروق شوشة ويليه الإعلامى حمدى الكنيسى، لافتا لمشاركته فى أول برنامج كان يحمل اسم  "موعد مع الشعر".  


وأضاف "حماد"، خلال حواره ببرنامج “كنوز الوطن”، مع الإعلامى أيمن عدلى عبر فضائية مصر الأولى، أن برنامجه  "موعد مع الشعر" ضم 13 حلقة من أروع البرامج الإذاعية ثم التحق بعده ببرنامج آخر، وكان محتواه دراميا يحمل اسم رحلة رحلة الفكاهة العربية.


وأشار إلى أن برنامجه الثانى كان له الفضل عليه فى  تحوله وتكوينه الإعلامى الجيد والإذاعى بصفة عامة، لافتا إلى أنه تعلم كثيرا من الفنانين الذين حاورهم من حيث الوقوف أمام الكاميرا والثقة بالنفس.

 

وأوضح أن والده كان يعمل فى الكويت فى مجال تركيبات الرخام، وتم التعارف بين والده ووالدته هناك وعقد قرانهما، متابعاً أن عقد الجواز شهد عليه السفير فوزى بخيت.

 

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