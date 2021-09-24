محمد الشناوي يثير جدل رواد السوشيال ميديا بعد حذف صور زوجته على إنستجرام

اثار محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الجدل لدي رواد السوشيال ميديا ، بعد مسح جميع الصورالتي تجمعة بزوجته «منة عصام»على مدار 11 عاما من الزواج عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وزعمت إحدى صفحات جماهير النادي الأهلي الشهيرة، انفصال محمد الشناوي عن زوجته، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تذبذب مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت الصفحة الشهيرة الآتي:«لسة عارفين دلوقتي أن الشناوي مطلق من 3 شهور ومراته اتكتب كتابها النهاردة، أنا كنت متأكد مليون أن الشناوي في كل لحظة غلط فيها مكنش استهتار أو تكبر لكن مكنتش فاهم فيه إيه، والأيام بتعدي وبترد علينا أهو وبنفهم بعد فتره مش كبيرة أسباب تراجع الشناوي وعدم تركيزه للحظات، ومع كل دا كان عارف يقف علي رجليه ومحدش حس أوي بالظروف اللي بيمر بيها».

و تابع : «حكاية تاني جديدة بتضاف من ضمن قصص الشناوي اللي تتعمل في كتاب بعد ما يخلص كورة ويبقى إلهام لأي حد عايز ينجح وأن الفشل بداية النجاح».

و كان قد احتفل بزفافه محمد الشناوي، بزواجه على منة عصام منذ 11 عاما، في حفل كبير داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور نجوم الأهلي، وحرص الشناوي حينها على جلسة تصوير غير تقليدية، حيث ظهر مع عروسه بالكرة وقفازات الحارس.