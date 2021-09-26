كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

لذلك أغلب االبشر يحاولون أن يجعلوا في حياتهم آلهه . لأنهم يعترفون من داخلهم بأن الإنسان به نقص , ولن يحقق العدل بقدراته البشرية .

وإن كان البعض منهم جعل الآلهه أصنام لا تضر ولا تنفع . ولكن هي تختلف عن البشر من وجهه نظره .

كما أنه يرد أن يكون له معبود يقدسه ويقرب إليه القرابين , ويقدسه , ويشكو له مكنون نفسه , وكل مالا يستطيع البوح به أمام الآخرين .

إله من وجهه نظره قادر علي التعري من داخله أمامه .

ونجد أنه عندما يتعرض الإنسان المؤمن بوجود الله لظلم في ناحية من نواحي حياته فإنه يقول : يارب إنصفني وحقق لي العدل , وردّ إلي ّ حقي , لأنه يعتقد في داخله أن الله هو القادر وحده علي ذلك , ولأنه يعتقد أن الله هو أقوي الأقوياء , فيركن إليه .

ذلك الشعور يجعل الإنسان يشعر بالراحة , ويجعله يقوي ليستطيع أن يكمل حياته , لكن المشكلة فيمن يستندون إلي إله ضعيف مثل الحيوان أو الجماد , ويؤمنون أنه سيحاسبهم , وأنه سيرزقهم , وأنه سيعطيهم في الآخرة ما حرموا منه ولم يحصلوا عليه في الدنيا .

وإن كنت لا أعرف كيف هؤلاء يعتقدون ويقنعون بعبادتهم لجماد برغم كل ذلك التطور الذي يحدث في الحياة . بل أنني أعتقد أن الذين لا يؤمنون بوجود إله ربما فكرهم به شئ من العقلانية أكبر من الذين يعبدون الفأر , والبقر , والشجر , والنار . وإن كان الكل في النهاية يحتاج إلي هداية .

ولكن كيف يكون ذلك وقد قال الله تعالي ( ولو شاء ربك لأمن الناس كلهم جميعا . وقال أيضا : ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . فهو خالق البشر ويعلم كيف يفكرون .

وقد قدر الله سبحانه وتعالي الرزق قبل الخلق , وقبل الميلاد لكل كائن حي علي وجه الأرض , وقد يري البعض ومنهم الذين يقيسون بالعقل مفارقات غريبة في الحياة .

فالبعض غني والآخر فقير , والآخر لديه كل شئ وثري ثراءا فاحشا , والبعض لا يملك حتي قوت يومه .

ولكن الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها , وجعل من ضعف البعض سبب لمعرفة كيف يستقوي القوي عليه أم يساعده ؟

وجعل لفقر البعض سببا لمعرفة لمعرفة كيف يتصرف معه الغني , هل سيعطف عليه ؟ أم سيستغله ويدمره ؟

ولو حدث ذلك التجويع , وذاك التدمير , فهل من العدل ألا يعاقب من قام بإرتكاب الجرم , ويثاب من تحمل الأذي ؟

فكيف يحدث ذلك ويتحقق العدل الطبيعي البسيط ؟

فلابد أن يكون هناك إله قوي شديد يعلم كل شئ , بل يعلم ما يدور بداخل صدر الإنسان , وما يكمن في عقله ومالا يفصح عنه .

ومن الأمثلة أيضا أننا نلاحظ أن البعض يفعل نفس الفعل ولكن لا يحققوا نفس النتيجة . فمثلا تلميذان يذاكران نفس المادة , وبنفس عدد الساعات ولكن بالإمتحان قد يتفوق بالدرجات من لم يبذل مجهودا كبيرا بالمذاكرة أو من هو مشهود له بالذكاء الأقل , وذلك ليس معناه أن ظروفه في وقت الإمتحان كانت أفضل , بالطبع لا !!

أو بمعني أدق ليس كذلك دائما , وإنما لأن الله يوفق البعض , ولا يوفق البعض .

ولأنه يوجد شيئا أسمه التوفيق لا يعرفه إلا المؤمنون , وكما يوجد توفيق للبعض , يوجد كذلك شيئا أسمه البركة .

وهذه البركة يمنحها الله لمن يطيعونه ويحبهم ويحبونه , أما الرزق في حد ذاته فهو للجميع دونما تفرقة أو تمييز .

وأن الله سبحانه وتعالي خاطب أبن آدم في حديث قدسي( يختلف الحديث القدسي عن القرآن في أن القرآن كلام الله كما هو مرسل به سيدنا جبريل الملك , أنما الحديث القدسي فهو المعني الذي أرسله الله إلي رسوله إلي قلبه فصاغ الرسول صلي الله عليه وسلم هذا المعني بكلامه وتعبيره هو ) .

يقول الحديث القدسي : أنه إذا خالف أبن آدم الله في طاعته أي أنه عصي الله فإن الله لن ينتقص من رزقه بل علي الله أن يرزقه طعامه وشرابه طالما هو علي قيد الحياة .

ومعني ذلك أنه ليست الطاعة سبب الرزق , ولكن الله خلق كل الخلق بما فيهم الحيوان وقد تكفل برزقه , وقد جعل لكل مجتهد نصيب وجعل من يتعب يتم مكافأته علي مجهوده , ولكنه لم يعاقب الذين يعصونه بالحرمان من الرزق .

وأيضا لم يعاقب من عصوه بالأمراض , ولكنه جعل علي الألم ثواب , وجعل لكل إنسان يتألم من مرض ثواب أخروي أو وسيلة للتكفير عن ذنب دنيوي , حتي الشوكة التي يشاكها المؤمن يكون عنها ثواب في الآخرة .

أي أن الله سبحانه وتعالي تكفل بمن خلق في الدنيا , وأنه عادل لا يظلم وسيعوض من أنتقص من رزقه في الدنيا بثواب كبير في الحياة الآخرة .

ولكن ثواب الآخرة هذا يقوم علي مبدأ واحد هو الإيمان بوجود الله ووحدانيته .

إن الإيمان بالله هو الأساس الذي يحاسب الله عليه البشر , فإن وجد الإيمان تتم المحاسبة والثواب والعقاب والمغفرة , وإن وجد الكفر فلا يوجد إلا النار .

ومن آمن بوجود الله ولكنه فعل المعاصي جميعها , وأعترف بتلك الذنوب فمن الممكن أن يغفر الله له ويدخله الجنة .

ولكن لو فعل شخص كل ما هو خير في حياته , ولكنه كفر بالله ولم يعترف بوجود الخالق فلن يدخل لجنة أبدا . وإنما سيكون في نار جهنم خالدا فيها .

وقد قال الله تعالي في حديث قدسي أيضا أن من يأتيه من البشر بما يملأ الأرض من الخطايا ولكنه لا يشرك بالله , فإن الله سوف يأتيه بقرابها مغفرة ولا يبالي , أي أنه هذا الأمر عليه هين .

. وفي الحديث القدسي (يا أبن أدم , إنك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان فيك . و لو أتيتنى بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة مالم تشرك بى شيئاً و لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني , غفرت لك ) من عادى لي ولياً فقد أذنته بالحرب , و ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه , و ما يزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به , و بصره الذى يبصر به و يده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها و إن سألنى لأعطينه و إن استعاذ بي لا عيذنه , وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت و أنا أكره مساءته رواه البخاري

فبذلك يكون دخول الجنة مرتبط بالوحدانية , والوحدانية هي الإيمان بالله منذ أن خلق الله البشر.