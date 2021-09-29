سيف زاهر يهنئ أحمد شوبير بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الإعلامى سيف زاهر، الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده الـ61.

ونشر سيف زاهر صورة له مع شوبير عبر حسابه على“ تويتر”، وعلق عليها: “ كل سنة وأنت طيب يا كابتن شوبير وفي صحة وسعادة وخير دايما ”.

واحتفل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "61" فهو من مواليد 28 سبتمبر 1960، ولقب بـ"أيوب الكرة المصرية" عقب سلسلة من الإنجازات سجلها فى تاريخ الأهلي والفراعنة بعد فترة صبر طويلة.

حقق شوبير مع الأهلى 23 بطولة خلال "13" موسما وكانت كالأتى: "8" بطولات دورى عام، "7" كأس مصر، "5" بطولات أفريقية، "2" بطولة عربية، "1" أفرو آسيوية، ويعد موسم (1995- 1996م) هو الموسم الأشهر له طوال مشواره مع النادى الأهلى، حيث جمع بين بطولتى الدورى والكأس إلى جانب البطولة العربية.