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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
أسماء عبد الحفيظ

الكافيار هو أحد أرقى وأفخم أنواع المقبلات، يتميز بطعمه المميز وقوامه الفريد الذي يجعل الجميع يفضل تناوله.

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

رغم أنه يُعرف غالبًا بأنه منتج باهظ الثمن يُقدم في المناسبات الخاصة، إلا أن تحضيره في المنزل بات ممكنًا وبطرق بسيطة تساعدك على الاستمتاع بطعمه الرائع دون الحاجة لشراء الكميات الكبيرة والمكلفة. 

في هذا المقال، سنأخذك خطوة بخطوة في رحلة إعداد الكافيار الأصلي، لتضيف لمسة من الفخامة إلى مائدتك بكل سهولة ويسر، للشيف محمود العمدة.

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت


المكونات لطريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

  • بيض سمك طازج أفضل أنواع: بيض سمك الحفش أو السلمون أو البلطى
  • ملح خشن بحسب الوزن
  • ماء مقطر أو مغلي ومبرد

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

فصل البيض عن الكيس

  • افتح السمك برفق وخذ كيس البيض بالكامل.
  • ضع الكيس في ماء بارد وابدأ بفصل البيض عن الغشاء الخارجي برفق بواسطة أصابعك أو ملعقة بلاستيكية لا تستخدم السكين حتى لا تمزق البيض.

تنظيف البيض

ضع البيض في مصفاة دقيقة واغسله بلطف تحت ماء بارد للتخلص من أي شوائب.

التمليح

  • اخلط الملح مع الماء حتى تحصل على محلول ملحي مركز (نسبة تقريبية: كوب ماء مع 1/4 كوب ملح).
  • انقع البيض في هذا المحلول لمدة 15-20 دقيقة، حسب كمية البيض ومدى الملوحة المطلوبة.

التصفية والتجفيف

صفي البيض جيدًا من المحلول الملحي، وضعه على ورق مطبخ ليمتص الماء الزائد.

التخزين

  • ضع الكافيار في علبة محكمة الغلق، واحتفظ به في الثلاجة.
  • يفضل تناوله خلال أيام قليلة لضمان نكهة طازجة وجودة عالية.

نصائح

  • لا تفرط في الملح حتى لا يصبح طعمه مالح جدًا.
  • الكافيار الحقيقي يُقدم باردًا، وغالبًا مع خبز محمص، زبدة، أو مع شرائح الليمون.
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طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

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