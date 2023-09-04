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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

صدى البلد

الكافيار هو بيض سمكة الحفش، وهي السمكة الوحيدة في العالم التي يستخرج منها الكافيار الأسود، بخلاف البرتقالي، الذي يستخرج من سمك السالمون، وتعيش سمكة الحفش في بحر قزوين، حيث يعتبر المصدر الوحيد للكافيار الطبيعي.

ووفقا لموقع boldsky، هناك أنواع كثيرة للكافيار، وكل منها له فوائده الصحية، وهو ما توضحه السطور التالية.

أنواع الكافيار

بيلوغا : يتميز بحجمة الكبير ولونه الأسود الداكن ويستخرج من سمكة الحفش التي تعمر أكثر من 100 عام ويعتبر أفخر واجود أنواع الكافيار .

أوسيترا : يتميز بلونه الرمادي أو الذهبي ويستخرج من سمك الحفش التي تعمر 50 عاماً .

سفروغا : يتميز بألوانه الداكنة وحبيباته الصغيرة ويستخرج من سمك الحفش أقل من 50 عاماً

 

فوائد الكافيار

1 منشط للدورة الدموية ومجدد للخلايا.

2 مفيد لأمراض القلب والشرايين والاكتئاب المتواصل.

3 مفيد الكافيار للمرأة الحامل لإمداد الجنين بالعناصر الأساسية للنمو.

4 مفيد للبشرة ويعطي النضارة ويؤخر الشيخوخة.

5 يعدل نسبة السكر والكولسترول في الدم.

6 ينشط الذاكرة ويساعد على التركيز.

7 مقوي لجهاز المناعة.

8 يوفر الطاقة للأطفال وكبار السن.

9 ينمي الخلايا الدماغية ويساعد على تطوير النمو العقلي.

10 يحتوي الكافيار على فيتامين د الضروري لصحة العظام.

11  يتميز باحتوائه على زيت أوميجا 3 المكافح لعدة أمراض.

12 يساعد في علاج حالات الاكتئاب المتواصل.

الكافيار الأسود الكافيار أمراض القلب والشرايين امراض القلب بحر قزوين سمك السالمون سمك الحفش

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

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