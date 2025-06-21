سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

في سوق السيارات الرياضية الذي تسيطر عليه علامات تجارية ضخمة وتجارب أداء معقدة، يحاول مهندسان شابان من كاليفورنيا تغيير قواعد اللعبة.

فبدلاً من الاستناد إلى التكنولوجيا الفائقة أو الشعارات البراقة، راهنا على التصميم الكلاسيكي، والبساطة، ومتعة القيادة الخالصة.

هكذا ولدت فكرة "شورلاين بيسبوك" — شركة سيارات ناشئة تقدم سيارة رياضية بمقعدين بسعر يصل إلى نصف مليون دولار.

تأسست شركة Shoreline Bespoke عام 2021 على يد سبنسر بيكمان وكايل كروجر، وهما مهندسان لديهما شغف بالسيارات الكلاسيكية والقيادة النقية.

كان هدفهما بسيطًا ومعقدًا في الوقت ذاته: بناء سيارة خفيفة الوزن تُعيد تعريف تجربة القيادة الرياضية دون أي حلول وسط.

قدم الثنائي نموذجًا متحركًا لسيارتهما الأولى العام الماضي، تمامًا كما فعلت لامبورغيني مع ميورا في الستينيات.

المركبة الأولى التي تطورها الشركة تعرف باسم LM كوبيه، وهي مزيج أنيق من التصميم الكلاسيكي المستوحى من سيارات السباق في الستينيات — وبشكل خاص بورشه 906 — مع هندسة معاصرة متقدمة. التصميم مستوحى من تلك الحقبة الذهبية التي كانت فيها السيارات خفيفة، بسيطة، وجريئة.

السيارة مبنية على هيكل أنبوبي فضائي من الفولاذ المصنوع يدويًا، وتزن حوالي 635 كجم فقط، أي ما يُقارب نصف وزن سيارة مازدا MX-5 الحديثة.

هذا الوزن الفائق الخفة، إلى جانب نظام تعليق مزدوج قابل للتعديل في كل الزوايا، ونظام توجيه خاص، وفرامل من AP Racing، يمنح السيارة استجابة لا تضاهى وشعورًا مباشرًا بالطريق، يعزز من متعة القيادة ويعيد روح السباقات الحقيقية.

وفي عالم تتحول فيه السيارات تدريجيًا إلى "حواسيب على عجلات"، تعود Shoreline Bespoke إلى الجذور، إلى الشغف الخام بالقيادة.

ليس هناك شاشات ضخمة أو أنظمة قيادة ذاتية، فبدلاً من ذلك، كل شيء صُمم ليتفاعل معه السائق: من التوجيه إلى دواسة الوقود والفرامل.

ورغم أن السعر المتوقع يقترب من 500,000 دولار، فإن المشروع يخاطب فئة محددة من عشاق السيارات — أولئك الذين لا يبحثون عن أحدث الميزات التكنولوجية، بل عن سيارة فريدة خفيفة تحاكي السيارات التي صُنعت بعناية في الورش اليدوية قبل عقود.

لا يزال المشروع في مراحله الأولى، ولكن حلم سبنسر وكايل قد ينجح في جذب شريحة صغيرة لكنها مؤثرة من محبي السيارات — شريحة تبحث عن شيء حقيقي، نقي، ومصنوع بشغف.

وإذا تحقق حلمهما، فقد تكون Shoreline Bespoke بداية فصل جديد في تاريخ السيارات الرياضية الكلاسيكية.