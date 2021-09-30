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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الأدوية: زيادة صادرات المكملات الغذائية 5 أضعاف بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء

صدى البلد

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة المكملات الغذائية تتوجه إلى هيئة سلامة الغذاء بالتحية والتقدير على إحداث طفرة  نوعية فى تطوير وتصنيع وتحديث وزيادة الاستثمارات فى منظومة صناعة المكملات الغذائية فى مصر.

 

وأشار رئيس شعبة في تصريحات لـ صدى البلد إلى أنها تستخدم أحدث وأسرع الأساليب لتسجيل وتحليل ومتابعة تصنيع المكملات الغذائية فى مصر مما ساعد على زيادة أعداد المنتجات فى السوق المصرى، وخصوصا وقت حدوث أزمة نقص المكملات الغذائية  فى شهر أبريل 2020 وقت حدوث الموجة الأولى لفيروس كورونا.

 

وأضاف رئيس شعبة أن سرعة التسجيل ساهمت في سد الفجوة أو أي نقص في المكملات وفى نفس الوقت كان لهيئة سلامة الغذاء الفضل فى زيادة الصادرات فى المكملات الغذائية خمسة أضعاف مقارنة بما قبل وجود هيئة سلامة الغذاء وفى نفس الوقت اضافة حصيلة تحصيل القيمة المضافة إلى خزينة الدولة كما ساهمت فى الحد من انتشار المكملات الغذائية المهربة والمغشوشة.

الأدوية شعبة الأدوية على عوف علي عوف

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