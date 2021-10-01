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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا و موعد جنازة والدة الفنان عمرو رمزي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا، وموعد ومكان جنازة والدة الفنان عمرو رمزي وانتهاء أزمة سكارليت جوهانسون مع ديزني. 

أخيرا .. الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا

انتهت فترة الخلاف بين حمو بيكا وعمر كمال التي استمرت على مدار الفترة الماضية بسبب تصريحات الأخير في برنامج الحكاية مع عمرو أديب التي أسيء فهمها. 

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الفنان عمرو رمزي

أعلن الدكتور إياد رمزي شقيق الفنان عمرو رمزي موعد صلاة الجنازة على والدته التي توفيت مساء الخميس، عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

بعد شائعة ارتباطها.. ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد عضو فرقة بوي باند

نشرت ليلى أحمد زاهر صور جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع 2 من أعضاء فرقة بوي باند الغنائية التي أسسها هشام جمال. 

تسوية النزاع القضائي بين سكارليت جوهانسون وديزني

انتهت المعركة القضائية التي شنتها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ضد شركة ديزني منذ حوالي شهرين بالوصول إلى تسوية بحسب موقع هوليوود ريبورتر. 

إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار نجوم حفل سوبر بول 2022

يحيى حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيه بلايج، ودكتور دري بحسب موقع فاريتي. 

خلال 24 ساعة .. فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die يحقق 7 مليون دولار

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die إيرادات بلغت 7 مليون دولار بحسب موقع بوكس أوفيس، بعد مرور حوالي 24 ساعة على طرحه في الأسواق الخارجية. 

مجدي صبحي وعبد الله مشرف.. فنانون تراجعوا عن اعتزال التمثيل

أعلن عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية اعتزالهم التمثيل ثم تراجعوا في قرارهم بعد مشاورات ومحاولات من زملائهم بالعدول عن هذا القرار. 

ولد وتوفى في نفس اليوم.. مشوار الفنان رؤوف مصطفى في الدراما التلفزيونية

يوافق اليوم ذكرى ميلاد ووفاة نجم الدراما والمسلسلات المصرية الفنان رؤوف مصطفى الذي كانت له بصمة واضحة في العديد من الأعمال الشهيرة. 

عمر كمال حمو بيكا جنازة والدة عمرو رمزي سكارليت جوهانسون جيمس بوند

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