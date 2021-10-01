نشرة الفن.. الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا و موعد جنازة والدة الفنان عمرو رمزي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها الصلح بين عمر كمال وحمو بيكا، وموعد ومكان جنازة والدة الفنان عمرو رمزي وانتهاء أزمة سكارليت جوهانسون مع ديزني.

انتهت فترة الخلاف بين حمو بيكا وعمر كمال التي استمرت على مدار الفترة الماضية بسبب تصريحات الأخير في برنامج الحكاية مع عمرو أديب التي أسيء فهمها.

أعلن الدكتور إياد رمزي شقيق الفنان عمرو رمزي موعد صلاة الجنازة على والدته التي توفيت مساء الخميس، عبر حسابه على موقع فيسبوك.

نشرت ليلى أحمد زاهر صور جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع 2 من أعضاء فرقة بوي باند الغنائية التي أسسها هشام جمال.

انتهت المعركة القضائية التي شنتها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ضد شركة ديزني منذ حوالي شهرين بالوصول إلى تسوية بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

يحيى حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيه بلايج، ودكتور دري بحسب موقع فاريتي.

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die إيرادات بلغت 7 مليون دولار بحسب موقع بوكس أوفيس، بعد مرور حوالي 24 ساعة على طرحه في الأسواق الخارجية.

أعلن عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية اعتزالهم التمثيل ثم تراجعوا في قرارهم بعد مشاورات ومحاولات من زملائهم بالعدول عن هذا القرار.

يوافق اليوم ذكرى ميلاد ووفاة نجم الدراما والمسلسلات المصرية الفنان رؤوف مصطفى الذي كانت له بصمة واضحة في العديد من الأعمال الشهيرة.