إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار نجوم حفل سوبر بول 2022

يحيى حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيه بلايج، ودكتور دري بحسب موقع فاريتي.

يصعد كل هؤلاء النجوم إلى منصة حفل سوبر بول المقرر إقامتها يوم 13 فبراير 2022 في كاليفورنيا، وتذاع مباشرة عبر شبكة NBC الأمريكية وهو الحدث الذي ينتظره الأمريكيون كل عام.

يقدم حفل سوبر بول لأول مرة خمسة نجوم هيب هوب وراب حاصلين على الجوائز، ويحظون بشعبية كبيرة لدى المجتمع الأمريكي ومحبي الراب حول العالم.

يعد أشهر حفل سوبر بول مؤخرا هو الذي أحيته جينيفر لوبيز وشاكيرا عام 2020، قبيل اندلاع جائحة كورونا حول العالم، وحقق مشاهدات ساحقة وقدما سويا عرضا غنائيا راقصا لا ينسى.

"سوبر بول" من أكثر الأحداث مشاهدة على شاشات التلفزيون الأميركية، لذلك تتجاوز المداخيل الناتجة عن الإعلانات أثناء بث المباراة، حاجز الـ 400 مليون دولار بحسب سكاي نيوز.

حفل السوبر بول يقام كل عام في الأحد الأخير من شهر يناير أو الأول من فبراير، وتلعب فيه مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية.