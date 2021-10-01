تسوية النزاع القضائي بين سكارليت جوهانسون وديزني

انتهت المعركة القضائية التي شنتها الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ضد شركة ديزني منذ حوالي شهرين بالوصول إلى تسوية بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

قبلت سكارليت جوهانسون شروط التسوية التي وضعت خد لخلافاتها مع شركة ديزني دون الإعلان عن تفاصيلها فيما عبرت نجمة هوليوود الشهيرة عن تتطلع لمواصلة العمل مع الشركة العالمية خلال السنوات القادمة.

وقالت سكارليت جوهانسون إنها فخورة بالعمل الذي قامت به مع ديزني على مدار السنوات الماضية، فيما عبرت ديزني ستوديوز عن تقديرها لمساهمات بطلة فيلم Black Widow الفنية الناجحة.

قررت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون مقاضاة شركة ديزني الشهيرة بسبب فيلمها الجديد Black Widow الذي طرح في السينمات العالمية نهاية يونيو الماضي وحقق أرقام إيرادات عالية وصلت إلى حوالي 320 مليون دولار.

أزمة سكارليت جوهانسون وديزني

رفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية ضد شركة والت ديزني زاعمة إخلالهم بالعقد المنصوص بينهم بإذاعة فيلم Black Widow عبر منصة ديزني بلس وفي السينمات في نفس الوقت.

كان مقررا طرح Black Widow في مارس 2020 ولكن بسبب جائحة كورونا، تم تغيير موعد عرضه لفترة طويلة، وفي النهاية قررت شركة الإنتاج طرحه في الموسم الصيفي الحالي، وعرضه على منصة ديزني بلس مقابل اشتراك يصل إلى 30 دولارا، وتحقيق إيرادات إضافية لصالحهم.

زعمت سكارليت جوهانسون التي تبلغ من العمر 36 عاما منذ فترة أن ستوديوهات ديزني أخلت بعقدها معها في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة على أن هذه الدعوى ليس لها أي حقوق على الإطلاق.

وأكدت سكارليت جوهانسون في دعواها القضائية أن شركة وارنر بروس حينما قررت عرض أفلامها على المنصات بالتزامن مع السينمات، أعادت التعاقد مع نجومها بشأن نسب أرباحهم من المشاهدات إلى جانب مبيعات التذاكر بينما لم تتطرق ديزني إلى القيام بنفس الأمر.

تجاهل شركة ديزني ومارفل لسكارليت جوهانسون بطلة Black Widow أثار عضبها ودفعها لاتخاذ هذا الإجراء، وفق ما أعلنته في بيان صحفي نشرته عدد من مواقع الفن العالمية من بينها إنترتينمنت تونايت.

اتهم بعض الفنانين مؤخرا شركات الإنتاج بإضعاف إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بطرحها في نفس الوقت على المنصات الإلكترونية ما يضعف من الإقبال الجماهيري على السينمات.

وبالمثل ادعت ديزني في بيان لها إن هذه الدعوى القضائية تتجاهل التأثير القاسي الذي أحل بالصناعة بسبب جائحة كورونا، وأن الشركة طبقت بنود العقد المبرم مع سكارليت جوهانسون دون أي إخلال.