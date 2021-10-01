مجدي صبحي وعبد الله مشرف.. فنانون تراجعوا عن اعتزال التمثيل

أعلن عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية اعتزالهم التمثيل ثم تراجعوا في قرارهم بعد مشاورات ومحاولات من زملائهم بالعدول عن هذا القرار.

ونذكر فيما يلي عدد من الممثلين الذين تراجعوا عن قرار اعتزالهم.

عبد الله مشرف

كشف الفنان عبد الله مشرف، عن حقيقة اعتزاله الفن خلال الفترة المقبلة بسبب قلة العمل.

وقال عبد الله مشرف في تصريح خاص لموقع صدى البلد: "أنا كنت بهزر، هو فيه حد بيعتزل دلوقتي، أنا قولت كده علشان مفيش شغل ولا بيتعرض عليا أعمال".

وأضاف عبد الله مشرف: "حال الدنيا كده، مفيش فرص زى الأول هي الحياة ماشية كدة يوم فوق ويوم تحت، وفيروس كورونا عمل أزمات كثيرة وأثر على الفن".

قال الفنان عبد الله مشرف، إن خبر اعتزاله الفن الذي نشره على "فيسبوك" تم تداوله على محمل الفن، لافتا إلى أن الفنان الحقيقي لا يعتزل.

وأضاف مشرف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر" قائلا: "الشغل مبقاش زي زمان من بعد كورونا، الشغل بقى قليل على الكل، وبيتعرض عليا شغل كتير، وأنا مش بيهمني الدور صغير ولا كبير، ولكن بيهمني تأثير الدور على الناس، وليا أدوار صغيرة الناس حباها، والحاجة اللي بتدخل قلبي بعملها".

مجدي صبحي

كتب الفنان مجدي صبحي منذ فترة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قائلاً: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمة سيذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية (سيرة حب)".

وتابع مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي خطابه لمن يتابعه قائلًا: "أشكر أساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عامًا فنًا محترمًا".

واختتم أنه أبلغ صديقه ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بقرار اعتزاله الفن ولا رجعة نهائيا، مضيفا: "سوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، أستودعكم الله، اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مجدي صبحي اعتزاله الفن، حيث أعلن ذلك منذ ثلاث سنوات وقال وقتها في بيان صحفي "اعتزلت الفن نهائيًا ولا رجعة في ذلك، أشكر كل من قدمني للفن على مدار 38 عامًا، أشكر كل زملائي الفنانين المحترمين الذين عرفتهم خلال مشواري الفني والذين تعاملت معهم، أشكر كل من دعموني من صغري وأقصد أصدقائي القدامى، أشكر الفن المحترم والهادف الذي قدمته، في زمن قل فيه الفن المحترم، أشكركم جميعًا يا من أحببتكم".

ثم أعلن د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تراجع الفنان مجدى صبحى عن قرار الاعتزال.

ونشر “ عبده ” صورة تجمعة بـ “ صبحى ” ، علق عليها قائلاً : " الحمد لله عودة الفنان القدير المتميز جدا مجدي صبحي إلى جمهوره وفنه مرة أخرى وانتظرونا قريبا في عمل فني كبير".

تردد حلا شيحة

تتردد الفنانة حلا شيحة منذ فترة في قرار عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، بعد ارتداء الحجاب والاعتزال سنوات طويلة.

حلا شيحة قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 23 عملاً تنوع بين السينما والإذاعة والتليفزيون وكان آخرهم فيلم مش أنا ، والذي أثارت بسبب مشكلة مع تامر حسنى بسبب اعتراضها على إذاعة مشاهد وجدت أنها غير مناسبة لها فى الفترة الحالية .

وبالنظر إلى عمر حلا شيحة الفنى فهو يبلغ 24 عاماً ، أعتزلت الفن خلال تلك الفترة ما يقرب من 15 عاماً ، بينما زاولت نشاطها الفنى لمدة 9 أعوام فقط .

وبعد عودتها للتمثيل وخلع الحجاب وتقديم عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، عادت حلا شيحة للحجاب مرة أخرى وحتى الآن لم تعلن اعتزالها التمثيل والفن رسميا.