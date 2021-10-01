عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 24 ساعة .. فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die يحقق 7 مليون دولار

أبطال فيلم No Time
أبطال فيلم No Time to Die

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die إيرادات بلغت 7 مليون دولار بحسب موقع بوكس أوفيس، بعد مرور حوالي 24 ساعة على طرحه في الأسواق الخارجية. 

بدء عرض فيلم No Time To Die في مصر الخميس 30 سبتمبر، فيما طرح في المملكة المتحدة وعدد من الدول من مساء 29 سبتمبر، بينما ينتظره البوكس أوفيس الأمريكي يوم 8 أكتوبر الجاري. 

حصل فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die على العديد من التقييمات الإيجابية، وردود الفعل الحماسية عقب العرض الخاص الذي أقيم أول أمس في قاعة رويال الملكية بلندن، وما يوازيه في لوس أنجلوس ونيويورك. 

حضر العروض الخاصة لفيلم No Time To Die  عدد كبير من الصحافة وصناع السينما والنقاد، وقال عنه الجميع إنه رائع، فيما أشادوا بآداء دانيال كريج لآخر أدواره في هذه السلسلة. 

الانتقاد الأبرز لفيلم No Time To Die كان حول طول مدته، ووفق تقرير لـ بي بي سي، فإن روعة الفيلم ودقته لا تبرر طول مدة عرضه التي وصلت إلى 163 دقيقة. 

بدء عرض الفيلم في كوريا الجنوبية الأربعاء، وشهدت مبيعاته أرقام عالية، حيث تصدر شباك التذاكر الكوري، وحقق ما يقرب من مليون دولار خلال ساعات. 

يبرز النقاد إيجابيات فيلم No Time to Die في مراجعاتهم التي غزت مواقع وصحف الفن العالمية، وقال عنه تقرير الجارديان بأنه يقدم الدراما والكوميديا والرعب والأكشن بصورة مركبة متقنة. 

وجاء النقاد على ذكر رامي مالك ووصفوه بأنه الأكثر شرا في جميع أفلام سلسلة جيمس بوند، التي يظهر فيها بوجه مشوه وصورة غامضة.

إيرادات No Time to Die

يستهدف صناع فيلم No Time to Die تحقيق إيرادات تصل إلى 90 مليون دولار في البوكس أوفيس العالمي، بعدما طال انتظار طرحه وتأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

يتوقع العديد من النقاد وصناع السينما أن يحدث No Time to Die طفرة في شباك الإيرادات الذي تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا، لكنه سيصل إلى دور العرض العالمية في عطلة الأسبوع الجاري. 

يعد فيلم No Time to Die هو الجزء رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، وهو الأخير بالنسبة للممثل الشهير دانيال كريج الذي أعلن ختام قيامه بدور العميل 007 مع هذا الفيلم. 

No Time To Die جيمس بوند دانيال كريج إيرادات No Time To Die موعد طرح No Time To Die

ترشيحاتنا

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

بسبب واقعة طوكيو.. إيقاف عبدالرحمن مجدي 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

تنسيق الجامعات ٢٠٢١.. ٨ برامج جديدة بألسن عين شمس

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. رددها تحقق بها كافة الأمنيات

أقوى وأسرع دعاء لتغيير القدر ..أحرص على المداومة عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ