خلال 24 ساعة .. فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die يحقق 7 مليون دولار

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die إيرادات بلغت 7 مليون دولار بحسب موقع بوكس أوفيس، بعد مرور حوالي 24 ساعة على طرحه في الأسواق الخارجية.

بدء عرض فيلم No Time To Die في مصر الخميس 30 سبتمبر، فيما طرح في المملكة المتحدة وعدد من الدول من مساء 29 سبتمبر، بينما ينتظره البوكس أوفيس الأمريكي يوم 8 أكتوبر الجاري.

حصل فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die على العديد من التقييمات الإيجابية، وردود الفعل الحماسية عقب العرض الخاص الذي أقيم أول أمس في قاعة رويال الملكية بلندن، وما يوازيه في لوس أنجلوس ونيويورك.

حضر العروض الخاصة لفيلم No Time To Die عدد كبير من الصحافة وصناع السينما والنقاد، وقال عنه الجميع إنه رائع، فيما أشادوا بآداء دانيال كريج لآخر أدواره في هذه السلسلة.

الانتقاد الأبرز لفيلم No Time To Die كان حول طول مدته، ووفق تقرير لـ بي بي سي، فإن روعة الفيلم ودقته لا تبرر طول مدة عرضه التي وصلت إلى 163 دقيقة.

بدء عرض الفيلم في كوريا الجنوبية الأربعاء، وشهدت مبيعاته أرقام عالية، حيث تصدر شباك التذاكر الكوري، وحقق ما يقرب من مليون دولار خلال ساعات.

يبرز النقاد إيجابيات فيلم No Time to Die في مراجعاتهم التي غزت مواقع وصحف الفن العالمية، وقال عنه تقرير الجارديان بأنه يقدم الدراما والكوميديا والرعب والأكشن بصورة مركبة متقنة.

وجاء النقاد على ذكر رامي مالك ووصفوه بأنه الأكثر شرا في جميع أفلام سلسلة جيمس بوند، التي يظهر فيها بوجه مشوه وصورة غامضة.

إيرادات No Time to Die

يستهدف صناع فيلم No Time to Die تحقيق إيرادات تصل إلى 90 مليون دولار في البوكس أوفيس العالمي، بعدما طال انتظار طرحه وتأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

يتوقع العديد من النقاد وصناع السينما أن يحدث No Time to Die طفرة في شباك الإيرادات الذي تأثر كثيرا بسبب جائحة كورونا، لكنه سيصل إلى دور العرض العالمية في عطلة الأسبوع الجاري.

يعد فيلم No Time to Die هو الجزء رقم 25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، وهو الأخير بالنسبة للممثل الشهير دانيال كريج الذي أعلن ختام قيامه بدور العميل 007 مع هذا الفيلم.