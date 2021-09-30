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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| خطوبة ابنة مصطفى كامل .. رسالة نارية من عمرو دياب

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها خطوبة ابنة مصطفى كامل ، وفاة والدة عمرو رمزي ، رسالة صوتية نارية من عمرو دياب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

عادل إمام فخرِنا.. نجم مسرح مصر يسخر من محمد رمضان بسبب الزعيم

نشر الفنان مصطفى بسيط - عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - صورة خارجية لمسرح الهرم، بعد إزاحة إعلان مسرحية الفنان محمد رمضان الأخيرة «أهلًا رمضان».

وأعاد مصطفى بسيط إلقاء الضوء على أزمة اسم مسرح الهرم، الذي كان معروفًا بإسم مسرح الزعيم عادل إمام حتى توقيت عرض مسرحية «أهلًا رمضان» لـ محمد رمضان.

وعلق مصطفى بسيط قائلًا: «مسرح #الهرم.. مسرح#محمد_رمضان سابقا مسرح #مصطفى_بسيط حالياً .. ويظل مسرح الزعيم #عادل_امام فخر مصر»، مشيرًا برمز الضحك في التعليق.

 

أمي في رحاب الله.. وفاة والدة الفنان عمرو رمزي

كتب الفنان عمرو رمزي - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك - منشورًا له أعلن من خلاله وفاة والدته، اليوم الخميس 30 سبتمبر.

ولم يكشف عمرو رمزي تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان والدته، إذ اكتفى بالتعليق قائلًا: «البقاء لله .. أمي في رحاب الله»، ليتفاعل معه الأصدقاء بالدعاء لأمه الراحلة.

 

دريد لحام كاد يسقط بحمام السباحة عقب تكريمه من الإسكندرية السينمائي ..فيديو

خطف الفنان دريد لحام الأنظار إليه في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بخفة ظله حيث أثناء حصوله علي التكريم خدع الحضور بخطواته نحو حمام السباحة وكأنه سيسقط به في غفلة ولكنه كان قاصدا التحرك نحو حمام السباحة ليخطف الأنظار بخفة ظله خاصة أن حفل الختام يقام على حمام السباحة بأحد الفنادق الكبرى.

 

رغم مرضه.. محمود قابيل يوجه رسالة إلى التونسية نادية بوسطة

كشف أحد أعضاء لجنة تحكيم الفيلم الطويل بمسابقة نور الشريف عن سر غياب الفنان محمود قابيل عن حضور حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وأكد أن السبب ظروف صحية قاسية منعته من الحضور المهرجان وكان كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية أن غياب محمود قابيل ناتج عن تعرضه إلى نزلة برد عادية.

 

أنا لا أباع ولا أُشترى.. رسالة صوتية نارية من عمرو دياب

نشر الكاتب الصحفي طاهر البهي - عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب - مقاطع صوتية من حوار سابق له مع الهضبة عمرو دياب ، قبل عدة سنوات.

وتحدث عمرو دياب في الحوار عن جيل المطربين الذين تواجدوا أثناء صعوده على الساحة، مثل: (محمد الحلو ومحمد منير وعلي الحجار والراحل عمر فتحي ومحمد رؤوف)، مبديًا إعجابه بهذه المجموعة التي بدأت غناء وقت أن كان في مرحلة دراسته الثانوية.


إنفجار إطار سيارته| حودة بندق يتعرض للحادث الثاني خلال شهر

كتب المطرب حودة بندق - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - منشورًا له، أعلن من خلاله تعرضه لحادث سير آخر، بعد الحادث الأول الذي تعرض له قبل أيام.

وكتب حودة بندق عبر فيسبوك: «الحمدلله ربنا سترها عليا الحمدلله رب العالمين .. العجلة بتاعت العربية فرقعت علي الدائري .. الحمدلله الحمدلله انا كويس مفيش اي حاجه الحمدلله .. ربنا يسترها علينا جميعاً يا رب».

 

سامي مغاوري: خالي اكتشفني.. وابتعدت عن التمثيل لهذا السبب

أقامت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة ندوة تكريمية، اليوم، الخميس، للفنان سامي مغاوري في إطار تكريمه في الدورة الحالية المستمرة حتى ٩ أكتوبر المقبل، وأدار الندوة رئيس المهرجان الفنان القدير  يوسف إسماعيل، والذي قدم الفنان سامي مغاوري، مؤكدا أنه تربطهما علاقة صداقة قوية جدا، معربا عن سعادته بتكريم المهرجان له هذا العام.


في انتظار اعتماد المجلس| خالد بيومي يكشف تفاصيل اختبارات نقابة الموسيقيين

قال الفنان خالد بيومي - نقيب المهن الموسيقية فرع محافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة - إن نقابة قامت اليوم الخميس 30 سبتمبر بعمل إختبارات للمتقدمين بطلبات الإنضمام لجنة القيد بالنقابة.

وأضاف خالد بيومي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن النتيجة سوف تعلن بعد إعتمادها من مجلس النقابة، وأن المجلس سوف ينعقد في خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل.

 


حفل المتحف القومي للحضارة| محمد حماقي يوجه شكرا خاصا للرئيس السيسي

بدأ الفنان محمد حماقي حفله الغنائي بالمتحف القومي للحضارة  في مدينة الفسطاط بالقاهرة، بتحية جمهوره، وأعرب عن سعادته بلقائه مجددًا معهم وتمنياته بتقديم سهرة جميلة مع الجمهور.

ووجه محمد حماقي تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قاموا على مشروع إنشاء المتحف القومي للحضارة، مؤكدًا أن مصر كانت بحاجة إلى هذه المشاريع الهامة التي تبرز قوة مصر أمام باقي دول العالم.

 


خطوبة ابنة مصطفى كامل في حفل عائلي

احتفل الفنان مصطفى كامل بخطبة ابنته فرح مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر، في حفل خاص وعائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشرت فرح - ابنة مصطفى كامل - صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام ظهرت فيها مع خطيبها وهو يقوم بتقديم خاتم الخطوبة لها.

 

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