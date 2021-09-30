عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دريد لحام كاد يسقط بحمام السباحة عقب تكريمه من الإسكندرية السينمائي ..فيديو

دريد لحام
دريد لحام

خطف الفنان دريد لحام الأنظار إليه في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بخفة ظله حيث أثناء حصوله علي التكريم خدع الحضور بخطواته نحو حمام السباحة وكأنه سيسقط به في غفلة ولكنه كان قاصدا التحرك نحو حمام السباحة ليخطف الأنظار بخفة ظله خاصة أن حفل الختام يقام على حمام السباحة بأحد الفنادق الكبرى. 

وقد حصل دريد لحام على جائزة وسام البحر المتوسط وهو تقليد جديد اتبعه المهرجان منذ عامين تقريبا.

بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى غاب عنه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وحضر نيابة عنها الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وقام الحضور بالوقوف لتحية السلام الوطنى. 

كما حضر حفل ختام المهرجان الفنان دريد لحام والذى من المقرر أن يتم تكريمه ضمن فعاليات المهرجان بجائزة وسام عروس البحر المتوسط. 

وعرض المهرجان فيلما قصيرا لأشهر أفلام السينما بمناسبة احتفال المهرجان بمرور 125 عاما على أول عرض سينمائي.

موضوعات متعلقة

غياب وزيرة الثقافة عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

"من أجل زيكو" لـ كريم محمود عبد العزيز يدخل المونتاج خلال أيام

إيرادات السينما|أفلام عروستي وماكو والإنس والنمس في الصدارة

نورا ثروت عكاشة: والدي وضع البنية التحتية للثقافة والفنون

ندوة الفيلم السوري "المطران" بالإسكندرية السينمائي

الفنان خالد سرحان يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال

أبرز ما جاء في ندوة تكريم المخرج على بدرخان بمهرجان الإسكندرية.. وإلهام شاهين: حققت حلمي بعد تعاوني معه

سلوى خطاب عن تركها كلية التجارة: أهلي قالولي رحتي معهد الرقاصين وتركتي وظيفة البنك

ترشيحاتنا

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

سعر ومواصفات Moto Tab G20.. موتورولا تنافس بجهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد

غلق جزئي لـ كوبري الجيزة المعدني 3 أيام

وزير العدل يرفع رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للأفراد والشركات |قرار رسمي

الحظر .. قرار عاجل من المغرب بشأن قيود كورونا

الحكومة: تعديل تشريعي جديد لـ رفع الدعم عن هذه الفئة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات تدعو للفخر.. مصر تبهر العالم بـ 4 مشاريع عملاقة في 2021

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

فيديو

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ