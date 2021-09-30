دريد لحام كاد يسقط بحمام السباحة عقب تكريمه من الإسكندرية السينمائي ..فيديو

خطف الفنان دريد لحام الأنظار إليه في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بخفة ظله حيث أثناء حصوله علي التكريم خدع الحضور بخطواته نحو حمام السباحة وكأنه سيسقط به في غفلة ولكنه كان قاصدا التحرك نحو حمام السباحة ليخطف الأنظار بخفة ظله خاصة أن حفل الختام يقام على حمام السباحة بأحد الفنادق الكبرى.



وقد حصل دريد لحام على جائزة وسام البحر المتوسط وهو تقليد جديد اتبعه المهرجان منذ عامين تقريبا.

بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى غاب عنه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وحضر نيابة عنها الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وقام الحضور بالوقوف لتحية السلام الوطنى.



كما حضر حفل ختام المهرجان الفنان دريد لحام والذى من المقرر أن يتم تكريمه ضمن فعاليات المهرجان بجائزة وسام عروس البحر المتوسط.



وعرض المهرجان فيلما قصيرا لأشهر أفلام السينما بمناسبة احتفال المهرجان بمرور 125 عاما على أول عرض سينمائي.