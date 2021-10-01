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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة ارتباطها.. ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد عضو فرقة بوي باند

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

نشرت ليلى أحمد زاهر صور جديدة لها على حسابها بتطبيق انستجرام، مع 2 من أعضاء فرقة بوي باند الغنائية التي أسسها هشام جمال. 

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصور التي ظهرت فيها مع محمد جمال ويوسف مصطفى قائلة:" عيد ميلاد سعيد جيمي". 

شائعة ارتباط ليلى زاهر

وتصدر اسم ليلى أحمد زاهر خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث جوجل بعد شائعة ارتباطها بالممثل الشاب تيام مصطفى قمر. 

ورد الفنان الشاب تيام قمر على  شائعات ارتباطه بالفنانة  ليلى أحمد زاهر ، وذلك خلال برنامج أسألني الذي يذاع عبر قناة سي بي سي.

وقال تيام قمر : «بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر ،علشان أنا وليلى أصحاب أوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".

وتحدث تيام  قمر عن تغييره مجال دراسته 6 مرات بدأها بالهندسة وذلك بسبب حبه للتمثيل ما دفعه في النهاية إلى الاتجاه لدراسة التمثيل لصقل موهبته.

يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، احتفلت بحفل تخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا.

حيث شاركت ليلى أحمد زاهر، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".

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