لماذا طلب النبي من الصحابة تركه ساعة بعد موته؟.. داعية يوضح السبب

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق إن هناك مشهدا عظيما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصيب النبي بالحمى في مرض الموت وجعلته غير قادر على الحركة.

وتابع الداعية الإسلامي: طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اثنين من الصحابه أن يحملوه لكي يلف على بيوته يستأذنهن أن يُمرَّض في بيت السيدة عائشة، وذلك من العظمة والرحمة النبوية.

وأضاف الداعية الإسلامي أن رسول الله كان مريضا جدا بسبب الحمي وفقد وعيه من شدة التعب وعندما أفاق وهو في حجر السيدة عائشة، وجد رجلين يقفان أمامه، قال: مَن؟، قال أنا جبريل، قال: ومن معك يا جبريل، قال معي ملك الموت، فنظر النبي إلى ملك الموت وقال يا ملك الموت جئت قابضا أم زائرا.

واستكمل الحديث: فقال له ملك الموت: يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك لتأمرتي بأمرك -أي أنا تحت أمرك إن أمرتني أن أقبض قبضت وإن أمرتني أن أترك تركت-.



واستطرد: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل وكأنه يسأله عن رأيه، فقال سيدنا جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام "يا رسول الله إن ربك مشتاق إليك"، فقال النبي وأنا مشتاق للقاء ربي اقبض يا ملك الموت، فجلس ملك الموت عند أطهر رأس وأشرف قدم وهو يقول “ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”، إلى أن صعدت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى ومات رسول الله.



إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى

تجرد عريانا ولو كان كاســــــيا

فخير لباس المرء طاعة ربه

ولا خير في من كان لله عاصيا

فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها

لكـــان رســـــــــول الله حيـــا وباقيــــا

ولكنـــها تفنى ويفنى نعيمــها

وتبقى الذنوب والمعاصي كمــــا هيا

لماذا ترك الصحابه النبي ساعة بعد موته

ونوه عبد الرازق أن الصحابة تركوا سيدنا رسول الله ساعة لأن النبي طلب منهم ذلك

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنا مت فاتركوني ساعة فإن أول من يصلى علي الله رب العالمين ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم الملائكة جماعات ووحدانا، ثم ادخلوا علي واحدا واحدا.

تغسيل النبي

وذكر أنه عند تغسيل النبي أتى الصحابة شيء كأنه سِنة من النوم يخبرهم أن لا يعروا رسول الله أبدا ويغسلوه في ثيابه.

مكان دفن النبي

وأشار إلى أن الصحابه اختلفوا فى مكان دفن النبي، فقال سيدنا أبو بكر الصديق سمعت رسول الله يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن حيث قبض، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فى حجرة السيدة عائشة.