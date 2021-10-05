عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا طلب النبي من الصحابة تركه ساعة بعد موته؟.. داعية يوضح السبب

لماذا طلب النبي من
لماذا طلب النبي من الصحابة تركه ساعة بعد موته؟

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق إن هناك مشهدا عظيما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصيب النبي بالحمى في مرض الموت وجعلته غير قادر على الحركة.

 

وتابع الداعية الإسلامي: طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اثنين من الصحابه أن يحملوه لكي يلف على بيوته يستأذنهن أن يُمرَّض في بيت السيدة عائشة، وذلك من العظمة والرحمة النبوية.

 

وأضاف الداعية الإسلامي أن رسول الله كان مريضا جدا بسبب الحمي وفقد وعيه من شدة التعب وعندما أفاق وهو في حجر السيدة عائشة، وجد رجلين يقفان أمامه، قال: مَن؟، قال أنا جبريل، قال: ومن معك يا جبريل، قال معي ملك الموت، فنظر النبي إلى ملك الموت وقال يا ملك الموت جئت قابضا أم زائرا.

 

واستكمل الحديث: فقال له ملك الموت: يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك لتأمرتي بأمرك -أي أنا تحت أمرك إن أمرتني أن أقبض قبضت وإن أمرتني أن أترك تركت-.


واستطرد: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل وكأنه يسأله عن رأيه، فقال سيدنا جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام "يا رسول الله إن ربك مشتاق إليك"، فقال النبي وأنا مشتاق للقاء ربي اقبض يا ملك الموت، فجلس ملك الموت عند أطهر رأس وأشرف قدم وهو يقول “ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”، إلى أن صعدت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى ومات رسول الله.

أفضل أدعية الرسول المستجابة .. رددها دائما

سنة النبي قبل النوم.. نَم كما كان ينام الرسول الكريم


إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تجرد عريانا ولو كان كاســــــيا
فخير لباس المرء طاعة ربه
ولا خير في من كان لله عاصيا
فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها
لكـــان رســـــــــول الله حيـــا وباقيــــا
ولكنـــها تفنى ويفنى نعيمــها 
وتبقى الذنوب والمعاصي كمــــا هيا

 

لماذا ترك الصحابه النبي ساعة بعد موته

ونوه عبد الرازق أن الصحابة تركوا سيدنا رسول الله ساعة لأن النبي طلب منهم ذلك 
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنا مت فاتركوني ساعة فإن أول من يصلى علي الله رب العالمين ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم الملائكة جماعات ووحدانا، ثم ادخلوا علي واحدا واحدا.

 

تغسيل النبي
وذكر أنه عند تغسيل النبي أتى الصحابة شيء كأنه سِنة من النوم يخبرهم أن لا يعروا رسول الله أبدا ويغسلوه في ثيابه.

 

مكان دفن النبي

وأشار إلى أن الصحابه اختلفوا فى مكان دفن النبي، فقال سيدنا أبو بكر الصديق سمعت رسول الله يقول: ما من نبي يقبض إلا دفن حيث قبض، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فى حجرة السيدة عائشة.

 

النبي رسول الله لماذا طلب النبي من الصحابة تركه ساعة بعد موته وفاة رسول الله تغسيل النبي لماذا ترك الصحابه النبي ساعة بعد موته مكان دفن النبي

موضوعات متعلقة

ما حكم الصلاة بقصار السور فقط؟.. الإفتاء تجيب

علي جمعة يوضح الفرق بين صلاتي الليل والتهجد

الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين توبة كل ليلة

هل يجوز إخراج صدقة جارية لأمي من مال زوجي؟ الإفتاء تجيب

هل هناك حرمة فى عمل الميكروبليدنج للحواجب؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاستغفار للميت؟.. الإفتاء تجيب

مناهج مرفوضة تدعو لعقلية الخرافة .. علي جمعة يوضح

هل تصح صلاة المرأة ببنطلون ضيق؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

موقع أمريكي يكشف حجم خسائر فيسبوك بسبب تعطله لساعات

إبراهيما كونيه: أتمنى تحقيق موسم يليق باسم غزل المحلة

10 أسرار لسورة يس.. تقضي الحاجة وتفك الكرب تعرف عليها

دعاء طلوع الشمس للتحصين من الشيطان مستجاب.. ردده الآن

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

خبير تقني أمريكي يكشف معلومات جديدة عن توقف فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ