محركات الاحتراق لها مستقبل…  فورومولا 1 تبتكر وقود مستدام وتتعاون مع بورشه

أعلنت فورمولا 1 أنها تعمل حاليا على تصنيع وقود مستدام بنسبة 100% وستبدأ باستخدامه في الجيل الجديد من المحركات بحلول عام 2025.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، سيكون الوقود الجديد خالي من الانبعاثات الكربونية وهو سيكون طوق النجاة بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التي تسعى الآن كل شركات السيارات لتقليص إنتاجها تدريجيا تمهيدا للتحول الكهربائي بالكامل، وهو ما لم يرض الفورمولا 1.

إعلان فورمولا 1 عن الوقود المستدام قد يفتح بابا لشراكة جديدة مع بورشه التي أعربت عن اهتمامها بالوقود الاصطناعي للسيارات وأعربت عن نيتها الشراكة الثنائية مع F1 كمورد للمحركات إذا تحولت السلسلة إلى الوقود المستدام، وبالتالي سيكون هناك مستقبل وعمر لمحركات الاحتراق الداخلي.

تقدر فورمولا 1 أن 8% من إجمالي 1.8 مليار سيارة حول العالم من المتوقع أن تكون كهربائية بالكامل بحلول 2030، وبدلاً من الاستمرار في استخدام البنزين غير المتجدد، تريد F1 أن تقود الطريق لاستدامة محركات الاحتراق، وسيكون الوقود "المنزلق" الذي يتم تطويره من قبلF1 متوافقا تماما مع أي محرك احتراق داخلي دون أي تعديلات خاصة. سيستمر استخدام محركات الاحتراق أيضًا في صناعات السفر الجوي والبحري والتي تعتمد عليها F1 لنقل سياراتها وإمداداتها وموظفيها حول العالم

حرق الوقود المستدام يطلق انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي، ولكن على عكس محرك البنزين، لا يوجد انبعاثات صافية لثاني أكسيد الكربون. كما أوضح بات سيموندز ، كبير المسؤولين الفنيين في الفورمولا 1: "نحن لا ننتج أي ثاني أكسيد الكربون غير موجود بالفعل في الغلاف الجوي في الوقت الحالي، نحن نأخذه من الغلاف الجوي، ونستخدمه، ونبعثه مرة أخرى في الغلاف الجوي"، أي أن الوقود المستدام لا يزيد من الانبعاثات الكربونية الموجودة في الغلاف الجوي.

تتوقع F1 أن يحقق الوقود الجديد خفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 65%على الأقل، مقارنة بالبنزين التقليدي.