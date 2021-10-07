بورشه 911 GTS تارجا موديل 2022 بتصميم جديد كليا | صور

تشتهر شركة بورشه الألمانية العملاقه بأصداراتها الخارقة من السيارات الرياضية و التي تحقق أرقاماً قياسية مميزة تمكنها من أحتلال مراكز متقدمه و تحطيم عدد كبير من الأرقام القياسية في ظل التقدم الهائل الذي تشهده تكنولوجيا صناعة السيارات الخارقه في العالم.

تستمد سيارة بورشه 911 تارجا موديل 2022 قوتها من محرك V6 بسعة 3000 سي سي و يولد قوة 473 حصان مع عزم دوران يصل الي 570 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات بنظام دفع كلي للعجلات و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ثانية في زمن قدره 3.3 ثانية فقط و تبلغ سرعتها القصوى 412 كلم/ساعة.

و علي مستوي التصميم و الشكل الخارجي تتميز سيارة بورشه 911 تارجا موديل 2022 بتصميم مميز و فاخر مختلف كليا عن الأصدرات السابقه حيث يجمع بين الكلاسيكية و الحداثة تم أستخدام ألياف الكاربون في تصنيع الهيكل الخارجي و الأبواب مما يعطي السيارة خفع و مرونه أكثر في الأنطلاق و الحركة.

و من الداخل جاءت سيارة بورشه 911 تارجا موديل 2022 بمقصورة أمامية رياضية بتصميم راقي و أنيق تم صناعتها من الياف الكاربون فايبر كما هو الحال في الهيكل الخارجي و ساعد ذلك علي تقليل وزن السيارة بمعدل 25 كيلو جرام بالأضافه لعجلة قيادة متعدده الأستخدامات و نظام بورشه لعرض البيانات و تم تعزيز نظام عزل الصوت أثناء القيادة لأعطاء السائق تجربه قيادة هادئة .

سعر سيارة بورشه 911 تارجا موديل 2022

- بورشه 911 GTS كوبيه ستاندر "نظام دفع خلفي" بسعر 138.000 دولار أمريكي تقريباً

- سيارة 911 GTS كشف نسخة كونفيرتابل 850,150 دولار تقريباً

- بورش 911 GTS تارجا 4 مع نظام دفع كلي للعجلات 150,158 دولار تقريباً