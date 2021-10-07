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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في سعر سوزوكي اسبريسو بالسوق المحلى

سوزوكي اسبريسو موديل
سوزوكي اسبريسو موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي ، عن طرح موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير اسبريسو داخل السوق المصرى ، بزيادة سعرية عن موديل 2021 .

واوضح وكيل سوزوكي فى مصر ان السيارة اسبريسو موديل 2022 تاتى بزيادة سعرية بقيمة 1000 جنيه ، بفئتها الوحيدة المتوفرة داخل السوق المصرى .

ومن المعروف ان السيارة إسبريسو، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصان ، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم ، يبغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ،عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .

وتاتى السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 ، بتجهيزات اهمها ، نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك ، و نظام ترفيهي حديث .

         

وياتى سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الجديد 148.900 ألف جنيه بدلاً من 147.500 ألف جنيه . 

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