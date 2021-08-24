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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

الجائزة الكبرى في
الجائزة الكبرى في اليابان

اعلن منظمي بطولة المسابقات العالمية فورمولا 1 ، عن الإلغاء الرسمي لبطولة الجائزة الكبرى في اليابان ، التى كان من المفترض أن تقام يوم 10 أكتوبر كأحد السباقات الثلاثة المتتالية بعد روسيا وتركيا بناء على طلب الحكومة اليابانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

تصريحات رسمية من الفورمولا 1

 

وأوضح منظمي الفورمولا 1 ، في بيان رسمي لهم ، انه كان من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار حيال إقامة السباق من عدمه خلال شهر أغسطس الجاري وذلك بعد تقييم كيفية سير الألعاب الأولمبية في طوكيو.

 

واكد بيان الفورمولا 1: "بعد المناقشات الجارية مع المروج والسلطات في اليابان تم اتخاذ القرار من قبل الحكومة اليابانية بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المرافقة لجائحة كورونا في البلاد".

 

وأضاف البيان: "تعمل الفورمولا 1 حالياً على تفاصيل إمكانية تعديل الروزنامة، سنقوم بإعلانها في الأسابيع المقبلة، لقد أثبتت الفورمولا 1 هذا الموسم وفي 2020 كذلك قدرتها على التأقلم وإيجاد الحلول للعقبات التي تصادفنا، ونحن متحمسون جراء مستوى الاهتمام الذي تلقيناه من أماكن ترغب باستضافة أحد سباقات الفورمولا 1 هذا الموسم وما بعده".

 

وتعتبر قطر إحدى الجولات الممكنة ضمن اللائحة، كما أن إقامة سباق ثانٍ في البحرين يمثل خياراً آخر كذلك، وفي حال إقامة سباقي المملكة العربية السعودية وأبوظبي فهذا يعني أربع جولات في الشرق الأوسط خلال القسم الأخير للموسم.

 

لكن أبرز المشاكل تتمحور في أن بلدان تركيا، المكسيك والبرازيل جميعها ضمن "المنطقة الحمراء" فيما يتعلق بانتشار كورونا، لذا فإن أي شخص يعود من هذه البلدان سيضطر للخضوع إلى حجر صحي لمدة عشرة أيام ضمن فنادق مخصصة لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة.

 

وتأمل الفورمولا 1 إقامة سباقين في أوستن، حيث سيكون الثاني تحت اسم جائزة تكساس الكبرى، وبالرغم من أن الولايات المتحدة ليست ضمن "المنطقة الحمراء" بالنسبة لبريطانيا، لكن المسألة تعقدت أكثر نظراً لأن المدينة تعاني من ارتفاع أعداد الإصابات وامتلاء المشافي.

 

وجاء إلغاء سباق سوزوكا بالرغم من وعود الفورمولا 1 بتطبيق بروتوكولات خاصة لجميع الأفراد خلال السفر إلى اليابان من بينها السفر الإلزامي وفق رحلات مخصصة من إسطنبول مع فحوصات عقب الوصول .

 

بالإضافة الى حصر التنقل بين الفنادق والحلبة من دون الذهاب إلى المطاعم أو التسوق، إضافة إلى تطبيق إجراءات أمنية في كل فندق لضمان التزام الأشخاص بذلك وعدم الخروج من الفنادق، وتناول الطعام مساءً فقط ضمن الحلبة.

فورمولا 1 اليابان جائزة اليابان الكبرى انتشار كورونا جائحة كورونا سباقات الفورمولا جائزة اليابان

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