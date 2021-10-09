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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

آب يستغيث بالمسؤلين لعلاج ابنه المصاب بمرض نادر

صدى البلد

أرسل القارئ محمد حسن علي شكواه لخدمة بين الناس يثتغيث بالمسؤلين لعلاج ابنه.

 

وقال في شكواه انا والد الطفل احمد محمد حسني علي السن 3سنوات المقيم في مركز سمسطا محافظة بنى سويف ويعاني من مرض نادر وهو ضمور بالمادة البيضاء بالمخ  ويحتاج علاج اكتر من 5000 شهريا

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بابنه وعلاجه على نفقة الدولة للتواصل مع والد الطفل01281280225

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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