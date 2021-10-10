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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

صدى البلد

تأهل الرباع المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لـ نهائي منافسات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام.

ونال الرباع المصري “ بيج رامي ” اشادة كافه الخبراء المشاركين لتقيم ابطال اللاعبه حيث يامل النجم المصري في تكرار انجاز الموسم الماضي بالتتويج بلقب البطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس بيج رامي حامل اللقب، مع مواطنيه محمد شعبان وحسن مصطفى في منافسات الوزن المفتوح، فيما يشارك الورداني في فئة وزن 212 إلى 96 كجم.

ويشارك في منافسات الوزن المفتوح 37 لاعبًا، تأهل منهم 16 عن طريق اختيارات الاتحاد الدولي، فيما صعد 21 لاعبًا عن طريق النقاط.

ووجه بيج رامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” رسالة لمتابعيه لدعمه وكتب :" جاهزين …  دعواتكم".

وحرص مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب السابق على دعم اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " كل الدعم لبطلنا العالمي " بيج رامي “ لتحقيق لقب مستر اولمبيا الثاني على التوالي بمشيئة الله ”

وأكد بيج رامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه عازم أن يهزم نفسه ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في ظل اعترافه بصعوبة المنافسة مع عظماء العالم في اللعبة.

وأضاف أنه متشوق لخوض البطولة وجاهز للاحتفاظ باللقب، وهو ما جعله يتدرب خلال هذه السنة طوال الوقت لإسعاد جماهيره وعشاقه حول العالم.

وداعب بطل مستر أولمبيا جماهيره بمقولة أن "الشتاء سيأتي غدًا"، وهي نفس المقولة التي قالها العام الماضي قبل تتويجه باللقب الأهم في عالم كمال الأجسام.

وكان بيج رامي قد أعلن أن غدًا السبت سيكون التحكيم السري، فيما سيكون العرض النهائي والنتيجة الخاصة بالبطولة، فجر الأحد.

يذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا الموسم الماضي، بعد تغلبه على فيل هيث وبراندون كوري، والإيراني هادي شوبان ووليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة.

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