في عيد ميلاد ياسمين نيازي .. سبب القبض عليها وأبرز محطاتها الفنية

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد المطربة ياسمين نيازي ، والتي قدمت بعض الأغاني المتميزة وقدمت نفسها للجمهور بشكل قوى..

ويستعرض صدى البلد في ذكرى ميلادها أبرز محطاتها الفنية .



بداياتها:



بدأت ياسمين نيازي، واسمها الحقيقي ياسمين محمد أحمد نيازي، مشوارها الفني حين كانت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وذلك في العام 1998، وهي تقدم موسيقى “البوب”.

ودرست ياسمين نيازي في المعهد العالي للفنون المسرحية، ورغم دراستها في المعهد إلا أن خطوة التمثيل تأخرت، إذ بدأتها في العام 2017، بدور “سميرة كرم المغنية” والتي تعيد هاني عادل إلى الساحة الفنية من جديد، في المسلسل الذي أحدث ضجة كبيرة “سابع جار”.

وكانت الخطوة الثانية لياسمين نيازي بعد هذه التجربة بعامين (عام 2019) في مسلسل “قيد عائلي”، والتي أعلنت في تصريحات صحفية أنها نادمة على هذه التجربة ولن تشارك في الجزء الثاني من المسلسل ليس فقط بسبب إنهاء شخصيتها، ولكن بسبب إخلال الشركة المنتجة للاتفاق.

قدمت ياسمين نيازي 3 ألبومات جميعها من إنتاج شركة روتانا، وهي شكلك هتوحشني عام 2007 ، حبك عامل سيطرة عام 2011، هرقص مصر عام 2018.

فسخ تعاقدها مع روتانا:



تسببت شركة روتانا التي تعاقدت معها ياسمين نيازي لمدة 9 سنوات، في تأخير كثير من خطواتها الفنية، إذ أن الشركة لم تنتج لها سوى ألبومين فقط طيلة مدة التعاقد، رغم أن ياسمين حققت نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال الألبومين.

وفي شهر فبراير 2014، أعلنت ياسمين نيازي عن فسخ تعاقدها مع شركة روتانا بشكل ودي.

القبض علي ياسمين نيازي:



في شهر أغسطس 2015، تم إلقاء القبض على الفنانة ياسمين نيازي بتهمة السرعة الزائدة، والتعدي على أمين الشرطة الذي أوقفها، وظهرت ياسمين في “لايف” وهي تبكي من تعرضها للظلم.

وأوضحت ياسمين أنها كانت تسير بسرعة زائدة ومعها صديق لها، لأنها تعاني من آلام شديدة بالظهر وكانت في طريقها إلى الطبيب.

وفي النهاية قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.



اخر أعمالها :



تستعد المطربة ياسمين نيازي لتصوير أغنية جديدة لها بشكل الفيديو كليب بعنوان" الدلع"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، وهندسه صوت ماهر صلاح، وإخراج فادي حداد، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة.