المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة تستقطب واحدة من أكبر شركات الصلب والتعدين

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة عن استقطابها شركة " ارسيلور ميتال بروجكتس " التابعة للشركة العالمية ارسيلور ميتال جروب واحدة من أكبر الشركات الرائدة حول العالم في مجال الصلب والتعدين وذلك من خلال استحواذ الشركة على أحد مصانع إنتاج الأنابيب والطلاء في المنطقة إلى جانب إستئجارها لأراضٍ ليصل إجمالي مساحة إستثمارها إلى 1,38 مليون قدم مربع وبقيمة تقدر بـ60 مليون درهم كمرحلة أولى و30 مليون درهم كمرحلة لاحقة.

المنطقة الحرة بالحمرية

جاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة بالحمرية من خلال توقيع مذكرة تفاهم وقعها سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية ويوهانس دي شرايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة ارسيلور ميتال بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم الشركة حلولاً مبتكرة وخدمات كاملة ومستدامة في مجال صناعة الصلب عبر ثلاثة خطوط أعمال تتعلق بحلول الأساسات ومشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة /حلول الطلاء المقاوم للتآكل/ إضافة إلى خطوط لإنتاج أنابيب نقل المياه والبنية التحتية /الأكمام والإنشاءات/.

وأكد سعود سالم المزروعي أهمية استقطاب كيان عريق ومرموق مثل مجموعة ارسيلور ميتال للإستثمار في المنطقة والذي سيشكل إضافة نوعية إلى القطاع الصناعي في إمارة الشارقة ومن شأنه أن يُشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع حيوية جديدة في المستقبل لاسيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة و إمارة الشارقة بالتحديد تخطو مسرعة في التعافي الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال خاصةً وأن عدداً كبيراً من الشركات القائمة والمستثمرين الجدد يتطلعون إلى مستوى جديد من الدعم .

واشار إلى ان الشارقة رسخت مكانتها وأهميتها كوجهة إستثمارية وإقتصادية إقليمية مفضلة نظراً لما تتمتع به من إمكانات تنافسية عالمية في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار المزروعي إلى أن استقطاب شركة ارسيلور ميتال بروجكتس سيشكل علامة فارقة في توجهات المنطقة نحو تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وإلتزاماتها وجهودها في المساهمة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الشارقة كون الشركة تتبع لواحدة من أكبر شركات الحديد والصلب حول العالم كما يظهر هذا الاستثمار بالوقت ذاته ثقة المستثمرين في المنطقة نظراً للمستوى العالي من الخدمات المقدمة وإلتزامها بمعايير السلامة والجودة ويعكس المكانة المتميزة لها والتي غدت اليوم قاعدة رئيسية للصناعات الثقيلة والمتوسطة تقصدها الشركات العالمية المعروفة.

و من جانبه أكد يوهانس دي شرايفر أهمية تعزيز شراكة طويلة الأمد مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية من خلال هذا الاستثمار الذي تسعى من خلاله الشركة إلى توفير أفضل الحلول الديناميكية والأكثر فعالية من حيث التكلفة بمنتجات مدعومة بالخبرة الفنية لموظفينا ذوي الخبرة التي تزيد عن 15 عاماً في تصنيع أنابيب الطلاء المضاد للتآكل لاسيما في خضم النهضة التي تشهدها الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص حيث أن موقع إمارة الشارقة الحيوي وأهميتها كوجهة رائدة ومزدهرة على مستوى المنطقة إلى جانب التسهيلات والمزايا التي تقدمها حرة الحمرية هي التي كانت حافزاً لتأسيس مصنعنا الجديد في المنطقة بما يخدم عملياتنا وخططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية والدولية، لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق العالمية .